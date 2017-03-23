1 kişinin ölümüne 1 kişinin yaralanmasına sebep olan sürücü yakalandı

ZONGULDAK'ta yol kenarında yürürken çarptığı 80 yaşındaki Recep Tuzcu'nun ölümüne, 16 yaşındaki Mertcan İncegeniş'in yaralanmasına yol açarak kaçan otomobil sürücü Ekrem A. yakalandı.

Dün akşam saatlerinde Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana gelen kazada, kent merkezine giden Ekrem A.'nın kullandığı 67 LJ 572 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Recep Tuzcu ve Merctan İncegeniş'e çarptı. Tuzcu, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İncegeniş'in tedavisi ise devam ediyor.

Kazanın ardından aracını bırakarak kaçan sürücü Ekrem A., sabah polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ekrem A., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA