11 Suriyeli'nin öldüğü faciada iki Türk organizatör tutuklandı

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde, Suriyeli 11 kişinin yaşamını yitirdiği lastik bot faciasıyla ilgili gözaltına alınan iki Türk organizatör, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Geçen cuma günü saat 13.30 sıralarında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22 Suriyeli, iki Türk organizatör ile Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmek için Güzelçamlı Mahallesi yakınlarından lastik botla denize açıldı. Kıyıdan açıldıktan bir süre sonra sonra dalga ve rüzgarın etkisiyle Suriyeliler'i taşıyan bot alabora oldu. Can yelekleri olmayan ve kıyıya yüzerek hayatını kurtarmaya çalışan bottakilerden ilk olarak orgazatör oldukları ileri sürülen 2 Türk kıyıya çıkıp, "Bot battı, kurtarın" diye bağırararak yardım istedi. Bunun üzerine çevredekiler, durumu Sahil Güvenlik, 112 Acil Servis ve polise bildirdi. Sahil Güvenlik ekipleri Sevgi Plajı yakınlarında, 5'i çocuk, 5'i kadın 11 kişinin cesedine ulaşıldı. 9 Suriyeli ise sağ kurtarıldı.

İki Türk organizatör gözaltına alındı. Kaçakların ifadelerinde, kendilerini yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam (Samos) adasına götürmesi için kişi başı 1500 dolar verdiklerini söylediği Türk organizatörler Cemal K. (30) ve Akın A. (37), polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Botun aşırı yük ve dalgalar nedeniyle su almasının ardından Suriyeliler'i kaderine terkedip, yüzerek kıyıya çıktıkları ileri sürülen iki organizatör tutuklandı.

DHA