2 günde 2 kişiyi gasp eden şüpheli tutuklandı

KONYA'da iki gün içerisinde iki kişinin cep telefonunu bıçak zoruyla gasp eden 3 şüpheli polisin operasyonu sonucu yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, 18 yaşından küçük olan iki şüpheli serbest bırakıldı.

İlk olay, 24 Martta merkez Karatay ilçesi Karaciğan Mahallesi Şair Senihi Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Yusuf D.'nin yanına gelen bir şüpheli ağabeyini aramak istediğini belirterek cep telefonunu istedi. Ömer Yusuf D.'nin telefonu vermemesi üzerine şüpheli bıçak tehditiyle zorla cep telefonunu alarak olay yeri yakınlarında kendisini bekleyen bir otomobille kaçtı.

İkinci olay, 25 Martta merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Malazgirt Sokak üzerinde bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre parkta yalnız başına oturan Hacı Memiş B.'nin yanına gelen iki şüpheli bıçak çekip gencin cep telefonunu alarak kayıplara karıştı.

Her iki mağdurun müracatları üzerine çalışma başlatan polis olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonrası olayları gerçekleştiren şüphelilerin daha önceden yağma ve hırsızlık suçlarından poliste suç kaydı bulunan 18 yaşındaki Gökhan Bağ, 17 yaşındaki M.Ş. ve 17 yaşındaki F.E. olduğu saptandı. Polis, adreslerini belirlediği şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Yaşı küçük olan M.Ş ve F.E. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Uyuşturucu almak için gasp yaptıklarını söyledikleri öğrenilen şüphelilerden Gökhan Bağ çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşları küçük diğer iki şüphelide polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

DHA