Abdullah Öcalan'ın ablası kalp krizinden öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede dün gece yaşamını yitiren Abdullah Öcalan’ın ablası Ayni Yıldırım'ın cenazesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nce tahsis edilen cenaze aracıyla Ömerli Mahallesi'ne götürüldü. Ayni Yıldırım için mahallede düzenlenen cenazeye kardeşi Mehmet Öcalan, yeğeni olan HDP Milletvekili Dilek Öcalan, HDP milletvekilleri İbrahim Ayhan, Sibel Yiğitalp, Ahmet Yıldırım, Mahmut Toğrul, DTK Eşbaşkanı Leyla Güven, İmralı Heyeti üyesi Ceylan Bağrıyanık ile yakınları katıldı. Yıldırım'ın cenazesi, burada öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

DHA