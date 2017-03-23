Afgan polis, 9 arkadaşını öldürdü, karakolu yakıp kaçtı

Afganistan'ın kuzeyinde Kunduz vilayetinde Afgan polis gücünde görevli bir polis memuru görev yaptığı kontrol noktasında 9 arkadaşını öldürerek karakolu ateşe verdi.

Kunduz Polis teşkilatından yapılan açıklamada dün öğleden sonra Aliabad otoyolu kontrol noktasında bir polis memurunun 9 meslektaşını tarayarak öldürdüğü ifade edilerek; arkadaşlarını öldüren polis memurunun karakoldaki silah ve mühimmatı da alarak kaçtığı belirtildi. Saldırganın Taliban'a sempati duyduğu ve Taliban tarafından bu eylem için yönlendirildiğinden şüpheleniyor.

Benzer bir olayda geçtiğimiz hafta Zabul vilayetinde gerçekleşmiş ve 8 Polis aynı şekilde görev arkadaşları tarafından öldürülmüştü.

DHA