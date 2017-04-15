Antalya'da yunuslar tekneyle yarışırken görüntülendi

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde teknenin önünde yüzen 4 yunus, dalış için denize açılan dalgıçlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya Körfezi'nin çeşitli noktalarında görülen yunus sürüsü, bu kez Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi açıklarında ortaya çıktı. Dalış için tekneyle bu sabah denize açılan dalgıç ekibi, önlerinde yüzen yunusları fark etti. Tekenin önünde ve yanında yüzen 4 yunus, zaman zaman su yüzeyinde taklalar da attı. Suya dalıp çıkan yunuslar, teknedeki dalgıç ekibi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Endüstriyel dalgıç Ali Yardan, yüzlerce kez dalış yaptığını ve daha önce de yunuslarla karşılaştığını söyledi. Yunuslara yabancı olmadığını belirten Yardan, 'İnsanlardan kaçmıyorlar. Deniz dibinde de pek çok kez karşılaştım. Bu kez teknemizle yarıştılar. Biz de onlara eşlik ettik' dedi.

Yunusların kendileriyle yaklaşık 10 dakika yüzdüğünü anlatan Yardan, 'Antalya'da uzun zamandan sonra ilk kez yunus gördüm. Birkaç yıl önce yine bir sürüyle karşılaşmıştım. Geçen hafta Konyaaltı'nda da 2 sürü görülmüş. Yunusları yeniden Antalya sularında görmek çok sevindirici' diye konuştu.

DHA