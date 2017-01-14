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Artvin Haberi: Artvin’de Alzheimer hastası kadın kayboldu

Artvin’de Alzheimer hastası kadın kayboldu
13:2314 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Artvin’de Alzheimer hastası kadın kayboldu
Artvin’de Alzheimer hastası kadın kayboldu

ARTVİN’in Borçka İlçesi Tarakçılar Köyü’nde Perşembe günü kaybolan Alzheimer hastası 71 yaşında Mine Cebir, tüm aramalara rağmen bulunamadı.
Alzheimer hastası olan Mine Cebir, 12 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinde köydeki evinden çıktıktan sonra kayboldu. Akşam eve dönmeyen Mine Cebir’in eşi Ahmet Cebir ve yakınları, 6 çocuk annesi kadından bir daha haber alamayınca jandarma ekiplerinden yardımı istedi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, karla kaplı köyde ve çevredeki ormanlık alanlarda arama başlattı. Ancak çalışmalara rağmen bulunamayan Mine Cebir’in daha önce de 2 kez kaybolduğu öğrenildi.

DHA

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