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İstanbul Haberi: Ataköy'de camide çöken tentenin altında hayatını kaybeden işadamının eşinden teşekkür ilanı

Ataköy'de camide çöken tentenin altında hayatını kaybeden işadamının eşinden teşekkür ilanı
11:1613 Ocak 2017
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Ataköy'de camide çöken tentenin altında hayatını kaybeden işadamının eşinden teşekkür ilanı
Ataköy'de camide çöken tentenin altında hayatını kaybeden işadamının eşinden teşekkür ilanı

ATAKÖY'de bir yakınının cenaze namazını kılmaya gittiği camide çöken tentenin altında hayatını kaybeden işadamı Mustafa Ümit Şengezer'in acılı eşi Aslı Solak Şengezer, gazeteye verdiği teşekkür ilanında, şunları yazdı:

"Canım eşim, Mustafa Ümit Şengezer'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Koca yürekli adamım, bana 'Dünyam da sensin, Cennetim de' derdin nerede olursak olalım yine birlikte olacağız. Filizimiz yeşerecek. Canımıza can katacak. Rahat uyu …

Acımızı paylaşan, bizleri yalnız bırakmayıp cenaze törenimize katılan, taziyelerini bildiren, bağışta bulunan tüm akrabalara, dostlara, arkadaşlara ve sevdiklerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım."

 

DHA

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