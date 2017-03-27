Atilla Taş: Ham çökelek şarkısını söylediğim için yargılansam daha mantıklı olurdu

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen Said Sefa ve şarkıcı Atilla Taş'ın da aralarında bulunduğu 25'i tutuklu toplam 29 sanığın yargılandığı davada sanık kürsüsüne çıkan şarkıcı Atilla Taş "Terör örgütü üyesi olarak yargılanmak yerine ham çökelek şarkısını söylediğim için yargılansam daha mantıklı olurdu" dedi. Taş'ın bu sözü salonda kahkahalara neden oldu. Taş, soruşturma aşamasında tutuklanmasına karar veren Mahkeme Başkanı İbrahim Lorasdağı'na hitaben "Buraya gelirken hukuk adına biraz umudum vardı. Sizi karşımda mahkeme başkanı olarak gördüğümde son umudum da kalmadı" dedi. Taş savunmasını, "Her şeye rağmen demokrasiye ve hukuk üstünlüğüne güveniyorum. Teröre ve terör örgütlerine lanet ediyorum" cümlesiyle bitirdi.

"SİZİ KARŞIMDA GÖRÜNCE SON UMUDUM DA KALMADI"

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ifade veren Atilla Taş, sanık kürsüsüne gelip mikrofonu eliyle ses kontrolü yaparak, "Şarkıcılıktan kalma bir alışkanlık" deyince izleyiciler güldü. Taş, "Bank Asya'da hesabım yok. Müslümanım ama beynamazım. Kaçma ve delil karartma şüphesiyle sizin gibi bir hakim kararıyla 7 aydır tutukluyum. Buraya gelirken hukuk adına biraz umudum vardı. Sizi karşımda mahkeme başkanı olarak gördüğümde son umudum da kalmadı" dedi.

"BU ÜLKEYE ASLA İHANET ETMEDİM"

Vatani görevini Güneydoğu'da yaptığını söyleyen Taş, "Terörle mücadele ettim. Vuruldum. Bacağımda mermiyle yaşıyorum. Tek üyesi olduğum örgüt, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Sürekli devletimin yanında oldum. Bu ülkeye asla ihanet etmedim" diye konuştu.

"NE İŞİM OLUR BENİM ÖRGÜTLE"

Tweetlerinin çoğunun mizahi içerikli olduğunu öne süren Taş, "Mizahın izahı olmaz. Zor zamanlarda güldürmek için atılmıştır. Tweetler'de birilerini kızdırdığım için buradayım, yoksa terör örgütü üyesi olduğum için değil. Hukuk ve adalete öyle susadım ki bir muz cumhuriyetinde ve dikta rejiminde yaşadığımı bilseydim, tweetlerin hiçbirisini yazmazdım. Basın özgürlüğüne destek veren bir insanım. Ne işim olur benim örgütle. Kendimi bildim bileli Atatürkçü sosyal demokrat biriyim. Terör örgütü üyesi olarak yargılanmak yerine ham çökelek şarkısını söylediğim için yargılansam daha mantıklı olurdu" diye konuştu. Taş'ın bu sözü gülüşmelere neden oldu.

"NASIL BİR ÖRGÜT ÜYESİYİM Kİ 7 AYDIR

"Dün muhaliftim, bugün de muhalifim. 3-4 yıllık muhalefetliğim, son bir yıldır çalıştığım bir gazeteye ve bir örgüte mal ediliyor" diyen Taş, "Benim dikili bir ağacım yok, kiramı ödeyemiyorum. Salsanız beni, bugün eve gidecek param yok. Nasıl bir örgüt üyesiyim, nasıl bir salağım ki bana bir program yaptırın demedim. 7 aydır hapis yatıyorum" diye konuştu.

"NİHAT DOĞAN İLE SELAMI KESTİM"

Atilla Taş, "Devletin üstünde paralel bir güç kabul edilemez. Zaten onları oralara ben getirmedim. Tepkiler terör suçuysa tüm muhalif liderler, milletvekilleri, gazeteciler de yargılanmalıdır" şeklinde konuştu. Nihat Doğan'ın bir televizyon programında kendisinin Fuat Avni'yi tanıdığına yönelik konuşmalar yaptığını söyleyen Taş, "Nihat Doğan bir iftira attı. Nihat Doğan'a değil sırrımı, günahımı bile vermem. Özgecan ile ilgili attığı tweet'ten sonra selamı, sabahı kestim" dedi.

"BİZ NE ZAMAN BİRARAYA GELDİK"

Bugüne kadar 40 bine yakın tweet attığını belirten Atilla Taş, "Fetullah Gülen ile ilgili bir tweetim var. O da cami-cemevi projesine destekti. Ben Alevi anneyle, Sunni babanın çocuğuyum. Bu projeye destek olmam gayet normaldi" dedi. Beraber yargılandığı sanıklardan 2-3'ü hariç diğerlerinin ismini iddianameden duyduğunu da söyleyen Taş, "Biz ne zaman tanıştık, ne zaman biraraya geldik şerefsizim bilmiyorum. Benim tweetlerimi retweetlermişler. Tweetlerimin altına 'Lütfen beni terör örgütü üyeleri tweetlemesin diye bir şey mi yazsaydım. Orası özgür bir platform, tabii ki yurtdışında" demesi de salonda gülüşmelere neden oldu.

"TERÖRE LANET EDİYORUM"

Taş sözlerini şöyle tamamladı: "Her zaman tek başıma hareket ettim. Kimseden talimat almadım. Hukukçu olan sizlersiniz nerede bu kanıtlar; attığım tweetler mi, Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmem mi, Barış Manço'nun 40 yıllık şarkısını söylemem mi beni terör örgütü üyesi yapıyor Her şeye rağmen demokrasiye ve hukuk üstünlüğüne güveniyorum. Teröre ve terör örgütlerine lanet ediyorum." Savunması biten Taş'ı salondaki izleyiciler alkışladı.

SORGUSU DA YAPILDI

Daha sonra Atilla Taş'ın sorgusuna geçildi. "15 Temmuz'da neredeydiniz" sorusuna Taş, "Evdeydim. Biz de hanımla dışarıya çıktık. Ancak bizim oralarda tank yoktu. ben de Nihat Doğan gibi tankın üzerinde çektirmeyi isterdim" dedi. Hakim, "2011'de 'ordu göreve, isterdim ki darbe olsun, Erdoğan öyle veya böyle gidecek' şeklindeki tweetleri sorulması üzerine de Taş, "Sayın Erdoğan dünyaya direk mi kalacak. Öyle veya da böyle gidecek. Fani dünya" diye cevap verdi. Taş'ın bu cevabı da salonda gülüşmelere neden oldu.

"TWEETLERİMİN ÇOĞU İRONİDİR"

Mahkeme Başkanı, "ordu göreve şeklindeki tweetini sorunca "Tweetlerimin çoğu ironidir. Bunlar ciddi değildir. Ordu beni duyup göreve mi gelecek" demesi de kahkahalara neden oldu. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyip istemediği sorulan Taş, "Ben pişman olacak bir şey yapmadım. Benden terör örgütü üyesi çıkmaz" dedi.



DHA