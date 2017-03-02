Atina’da bir günde dört protesto yürüyüşü düzenlendi

– Yunanistan’ın başkentinde bugün 4 ayrı protesto gösterisi ve onu izleyen yürüyüşler düzenlendi. Başbakanla görüşmek isteyen eylemcilerin talepleri kabul görmeyince gerginlik yaşandı.

Hükümetin sosyal sigorta sistemine yapmak istediği değişikliklere karşı çıkan doktorlar, sosyal sigorta memurları, sağlık hizmetlerinde çalışanlar ve kadrolu olmayan itfaiyeciler ayrı ayrı örgütlenerek Atina’nın merkezinde bulunan Sağlık ve Çalışma Bakanlıklarının önlerinde toplanıp protesto gösterilerinde bulundular. Kollar halinde protesto yürüyüşü yapan yüzlerce gösterici, Maksimou Konağında buluşup Başbakan Aleksis Çipras ile görüşmek istediler. Başbakanın protestocuları kabul etmemesi uzun bir müddet için gerginlik yarattı.

Kamuda çalışan doktorların 24 saatlik grevi nedeniyle bugün devlet hastanelerinden hizmetler aksadı. Protesto yürüyüşleri nedeniyle Atina’nın merkezî yolları saatlerce trafiğe kapatıldı.

DHA