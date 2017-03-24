Avrupalı Türkler Pazartesi referandum için oy kullanmaya başlayacak

Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşları 27 Mart Pazartesi günü Avrupa’daki temsilciliklerde oy vermeye başlayacak. Oylamayla ilgili bilgi almak isteyenler için Yurt Dışı Seçmen Merkezi Çağrı hattı 17 Nisan tarihine kadar Türkçe 24 saat hizmet verecek. Referandum ile soruları olan veya bilgi almak isteyenler için 0090312-4449975 telefon numarasını arayabilir. Almanya’nın Baden Württemberg eyaletin Rintheimerstr caddesi üzerinde bulunan Karlsruhe Başkonsolosluğu vatandaşları seçim öncesi uyardı. Konsolosluk etrafında sınırlı park yeri nedeniyle oy vermeye gelecek olan seçmenlerin toplu taşıma araçlarını kullanmaları önerildi. Karlsruhe Başkonsolosluğu konsolosluğa gelecek olanların kent merkezinden S2 veya S4 numaralı tramvayları kullanmaları, otobüsle gelecek olanlar için park yerlerin Haid ve Neu str caddeleri üzerinde otobüs park yerlerini kullanmaları tavsiye edildi. Avrupa’nın diğer temsilciliklerinde ise benzer sorunların yaşandığı için vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi. Önümüzdeki Pazartesi günü Avrupalı Türkler hayır, evet için sandık başına gidecek.

DHA