Babasına kızdı iki katlı evlerini yaktı

ADANA'da babası ile tartışan Remzi D., kendisinin ve babasının oturduğu 2 katlı müstakil binayı ateşe verip kaçtı. İtfaiye tarafından söndürülen binada, maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, babası Muhittin D. ile tartışan Remzi D., ailesini ölümle tehdit edip herkesi dışarı çıkarttı. Tartışmadan bir müddet sonra evde kimsenin olmadığı sırada iki katlı müstakil binanın alt katına yanıcı madde döken Remzi D., ateşe verip kaçtı. Alevler, kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saatte söndürürken, evde beslenen köpek ise sokağa kaçarak yanmaktan kurtuldu.

İki katlı binada maddi hasara yol açan yangının ardından olay yerine gelen baba Muhittin D., gazetecilerin sorusu üzerine "Böyle evlat olur mu Hain evlat. Korkumuzdan kaçtık, sokağa çıktık. Kendi çocuklarını da çıkartmış evi yakmış. Amacı evin her yerini yakmak. Bize satır, bıçak ve silah çekti" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Remzi D.'yi yakalamak için aramalara devam ediyor.

DHA