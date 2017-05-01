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Kahramanmaraş Haberi: Başbakan Yardımcısı Kaynak'ın oğlu evlendi

Başbakan Yardımcısı Kaynak'ın oğlu evlendi

00:141 Mayıs 2017
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Başbakan Yardımcısı Kaynak'ın oğlu evlendi
Başbakan Yardımcısı Kaynak'ın oğlu evlendi

BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak'ın oğlu Yusuf Kaynak, Necati ve Nursen Öztürk'ün kızı Bilge Öztürk ile düzenlenen törenle evlendi.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen düğün törenine; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Adıyaman Valisi Abdullah Erin, milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve davetliler katıldı. Başbakan Yardımcısı Kaynak ile eşi Şule Kaynak ve dünürleri Necati Uğur Öztürk ile Nursen Öztürk, davetlileri kapıda karşıladı. Gelin ve damadın salona girmesiyle başlayan düğün töreninde Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Veysi Kaynak düğüne katılanlara teşekkür ederken, çiftin nikah töreninin 9 Mayıs'ta Ankara'da yapılacağı belirtildi.

DHA

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