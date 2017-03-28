Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

BODRUM'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda bir miktar esrar ve hintkeneviri ile yakalanıp, gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik dün operasyon düzenlendi. Operasyonda M.U. gözaltına alındı. M.U.'nun ifadesinden yola çıkan polis şüpheliler A.A. ve H.Ç.'yi de evlerinde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerindeki aramalarda saksılara dikilmiş 10 kök hintkeneviri, 15 sigara paketi içinde satışa hazır halde toplam 100 gram esrar ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerden H.Ç., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere, M.U. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DHA