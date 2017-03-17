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Bolu Haberi: Bolu Dağı'nda kar ulaşımı yavaşlattı

Bolu Dağı'nda kar ulaşımı yavaşlattı
12:1717 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Bolu Dağı'nda kar ulaşımı yavaşlattı
Bolu Dağı'nda kar ulaşımı yavaşlattı

TEM ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde hafif yağan kar ulaşımı yavaşlattı.
Yol kenarlarındaki yeşil alanların beyaz örtüyle kaplı olduğu Bolu Dağı'nda kar sabah saatlerinde hafif şekilde etkisini sürdürdü. Kar, TEM ve D-100'de zeminde etkili olmasa da ulaşım yavaşladı. Sürücüler kar yağışı nedeniyle yavaş ilerledi. Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama yaparken, kar küreme araçları da yağışın artması ve zeminde etkili olması ihtimaline karşı hazır bekledi. Güzergahta önlemlerini artıran trafik ekipleri ise sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyardı.

DHA

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