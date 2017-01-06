Bursa Adliye Sarayı’nda geniş güvenlik önlemi

İZMİR Adliyesi önünde dün meydana gelen terör saldırısının ardından Bursa Adliye Sarayı’nda bu sabah geniş güvenlik önlemleri alındı. Adliye Sarayı'nın yan sokağı beton bariyerle trafiğe kapatılırken, bariyer önünde polisler nöbet tutmaya başladı.

Bayraklı’daki İzmir Adliyesi'ne dün mesai çıkışına yakın PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla yaptığı ve polis memuru Fethi Sekin ile zabıt katibi Musa Can’ın şehit olduğu, 3’ü polis 6 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bulunan Adliye Sarayı'nda bu sabah geniş güvenlik önlemleri alındı. Adliye binasının yanındaki Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne açılan sokak, dün gece konulan beton bariyerle kapatılırken, bariyerlerin önünde polisler nöbet tutmaya başladı.

BURSA BAROSU’NDAN KINAMA

Bu arada, Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, stajlarını tamamlayarak mesleğe başlayan 15 avukatın, Baronun BAOB Yerleşkesi’ndeki konferans salonunda gerçekleştirilen ruhsat töreninde yaptığı konuşmada İzmir Adliyesi’ne yönelik terör saldırısını lanetledi. Şehit düşen polis ve mübaşire Allah’tan rahmet ve yakınlarına, hukuk camiasına başsağlığı dileyen Altun, yaralı avukatlar ve polislere acil şifalar diledi Altun, şöyle devam etti:

"Teröristler, işbirlikçileri ve yandaşları, bombalı ve silahlı saldırıda bulundukları adliyelerimizde adalete hesap verecekler ve layık oldukları cezalara çarptırılacaklardır. Birlik ve beraberlik içinde her türlü ayrıştırmadan uzak terörün kökünü hep beraber kazıyacağız. Meclisimizden de beklediğimiz toplumu ayrıştıracak sistem ve anayasa değişikliğine yönelik çalışmaları durdurmasıdır. Gün bir olma, birlik olma günüdür."

DHA