Cezaevinden çıkan Fadıl Akgündüz: Doğu hayat bulacak, Türkiye kalkınacak

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)NİTELİKLİ dolandırıcılık suçundan tutuklu yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında mahkemece hakkında tahliye kararı verilen işadamı Fadıl Akgündüz Silivri Cezaevi'nden çıktı.

Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldıkları iddiasıyla Nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanan işadamı Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut'un tahliyesine karar verildi.

Tahliye kararının ardından Akgündüz, 21.20 sıralarında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden salıverildi. Akgündüz'ü kapıda yakınları karşıladı. Yakınlarına sarılan Akgündüz çıkışta, "Doğu hayat bulacak, Türkiye kalkınacak" dedi. Akgündüz ve beraberindekiler daha sonra cezaevinin önünden ayrıldı.

DHA