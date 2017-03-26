CHP'li Erdem: Bu anayasa geçerse ülke darbe cehennemine döner

CHP İstanbul Milletvekili ve PM üyesi Eren Erdem, "Bu anayasa kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıran darbe anayasasıdır. Bu anayasa geçerse FETÖ parlamenter sisteme 40 yılda sızdı, bu anayasada 4 saat yetiyor. Bir kişiyi kandır iş bitiyor. Bu anayasa geçerse ülke darbe cehennemine döner. Çünkü bu anayasaya göre bir kişiyi rehin almak bitiriyor. Bu bin türlü darbeci, çılgın, deli ve cuntacının iştahını kabartan bir şey" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi Eren Erdem, Edirne'nin Keşan İlçesi'nde partisinin ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen panele katıldı.

Erden Erdem, FETÖ'yü devlete ve orduya sızdırıp, Meclis'i bombalamasına fırsat verenlerin vatan haini olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sen bu parlamentoyu bombalama alçaklığında bulunmuş olanlara sonuna kadar kapıları açtın. Suçlusun. O yüzden senin eline böyle bir yetki verilirse belki de Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu'nun başına daha büyük felaketleri gelmesi mümkün hale gelecek. 15 yıldır yaptıkları hataların bedelini hep bu millet ödedi. Şimdi diyorlar ki, 'bütün devleti bizim üstümüze yapın, biz gelelim bu devleti alabora edelim, gidelim' Çok net söylüyorum, bu işin partisi, bu işin siyasi kimliği yok. Getirdikleri anayasa, tam bir Tanzanya anayasasıdır, tam bir Uganda anayasasıdır. Bu devletler demokrasi liginde olmayan devletlerdir. Biz demokrasi liginde ilk 3'e oynaması gereken bir devletiz. Biz bu gün Amerika'nın, Rusya'nın ya da başka bir ülkenin posta koyamadığı bir noktada olması gereken bir ülkeyiz."

"BU ANAYASAYA GÖRE BİR KİŞİYİ REHİN ALMAK BİTİRİYOR"

Eren Erdem, referandumda 'evet çıkması halinde Recep Tayyip Erdoğan'ın başkan olmayacağını ve 2019'daki seçimleri bekleyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Hiç kimsenin garantisi yok. Bu gitti diyelim ki bir FETÖ'cü geldi. Peki ne olacak Recep Tayyip Erdoğan'a oy verilmiyor. Anayasaya oy veriliyor. Bu anayasa kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıran darbe anayasasıdır. Bu anayasa geçerse FETÖ parlamenter sisteme 40 yılda sızdı, bu anayasada 4 saat yetiyor. Bir kişiyi kandır iş bitiyor. Bu anayasa geçerse ülke darbe cehennemine döner. Niye Çünkü bu anayasaya göre bir kişiyi rehin almak bitiriyor. Bu bin türlü darbeci, çılgın, deli ve cuntacının iştahını kabartan bir şey."

DHA