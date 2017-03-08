CHP'li İnce: Evet ya da Hayır'ı bilerek, okuyarak anlayarak ver

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Neden referandumu tartışmak yerine Almanya tartışılıyor. Almanya bizim bakanlarımıza konuşma izni vermemiş. Bugün ülkeyi yönetenlerle herhangi bir ülke arasında bir problem olursa size söz veriyorum. Ben kesinlikle Türk hükümetinden yana olurum, onları tutarım. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Muharrem İnce, referandum çalışmaları kapsamında Yozgat'ta vatandaşlarla buluştu. Partisinin Yozgat İl teşkilatı tarafından akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan İnce, Anayasa değişikliği ve halk oylamasında neden hayır verilmesi gerektiğini anlattı. İnce, "Diyorlar ki, ‘Hayır diyenler teröristtir' Saadet Partisi 'hayır' diyor, Büyük Birlik Partisi 'hayır' diyor, Anavatan, Doğruyol, Demokratik Sol Parti, Ülkücüler de 'hayır' diyor. Parti yönetimine bakmayın siz, ülkücüler 'hayır' diyor, ben bunu görüyorum. ‘Evet’ diyenler de ‘Hayır’ diyenler de bu memleketin evladıdır. Hepsi saygıdeğerdir. Hangi kararı alırsa alsın, ama şunu unutmamız lazım; ‘Evet’ yada ‘Hayır’ ver ama bilerek ver, okuyarak ver anlayarak ver diye konuştu.

REFERANDUM YERİNE ALMANYA TARTIŞILIYOR

Referandum sürecinde Almanya’nın kararlarının tartışma konusu yapıldığını ifade eden İnce, “Neden, referandumu tartışmak yerine Almanya tartışılıyor. Almanya bizim bakanlarımıza konuşma izni vermemiş, Türk hükümeti Recep Tayyip Erdoğan ile Binali Yılıdırım ile Bekir Bozdağ ile fark etmez. Bugün ülkeyi yönetenlerle herhangi bir ülke arasında bir problem olursa size söz veriyorum, ben kesinlikle Türk hükümetinden yana olurum, onları tutarım, hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Çanakkale'de Meral Akşener'in program yapacağı salonun ışıklarını kestiler. Merkel mi kesti Merkel'i kınıyorum. Milletimizin de doğruları bilmesi lazım. Biz 2008 yılında TBMM’de bir kanun çıkardık, AKP çıkardı bunu. Kanunda ‘Yurt dışında, yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında propaganda yapılamaz’ diyor yasak yani. Türkiye kanun çıkarmış, 'yurt dışında siyaset yapamazsın' diye. 15 Şubat'ta da YSK bir karar almış, demiş ki 'yurt dışında sakın propaganda yapmayın, kanun var" diye konuştu.

EVET VERİRSENİZ TERÖR BİTECEK

Referandumda oylanacak olan 18 maddenin hiç birinde terör ve ekonomi konusunun olmadığına değinen Milletvekili İnce, "Evet verirseniz terör bitecek. Evet verirseniz ekonomi düzelecek. Bu 18 maddenin 18’ini de ben okudum. En az 50 kere okudum. Hiç bir madde de terörden bahsetmiyor, hiçbir madde de ekonomiden bahsetmiyor. Yok böyle bir şey. Bu anayasa yürürlüğe 2019’da girecek. Nasıl oluyor da 17 Nisan’da terör bitiyor. 2,5 sene sonra yürürlüğe girecek, nasıl bitecek. Terörü neden bitiremiyorsun, yetkin mi yok Başbakan mı engel oluyor. Genelkurmay mı seni dinlemiyor. Önceden 5 tane yaverin vardı. 5’ide FETÖ'cü çıktı. Şimdi Genelkurmay Başkanı'nı gezdiriyorsun yanında yaver gibi. O mu dinlemiyor sözünü, kim dinlemiyor. Hangi konuda yardım istiyorsun da vermedik" diye sordu.

BEYAZ DEMOKRASİNİN KEFENİ

Referandumda kahverengi pusulaya mühürün basılmasını isteyen İnce, “16 Nisan’da sandığın başına gittiniz, sandık parası istemeyecekler, oy pusulası parası yok, mürekkep parası yok. Mürekkep devletten, mühür devletten, bas hayrın üzerine kurtul bu illetten. Mühürü beyaza mı kahverengiye mi basacaksın. Beyaz demokrasinin kefeni. Bu seçimde beyaz, demokrasiye kefen giydirirsin, kahverengi toprağın bereketidir, bas kahverengiye” dedi.

EYALET KURMA YETKİSİ VERİYORSUNUZ

16. maddenin eyalet kurma yetkisi verdiğini öne süren Muharrem İnce, "Size şerefimle söylüyorum, eyalet kurma yetkisi veriyorsunuz. Aklınız başınıza alın. Karar sizin. İster evet verin, ister hayır verin. Millet ne derse kabulümüzdür. Kızmam, küsmem. Siz milliyetçi insanlarsınız. Milliyetçiliği ayaklar altına alan birisine şimdi evet diyeceksiniz öyle mi Verin oyu, bir şey demiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

DHA