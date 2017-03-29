Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış da Kılıçdaroğlu'nu suçladı

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Mustafa Akış, ana muhalefet partisinin anayasa değişiklik paketiyle ilgili birçok konuda yalan söylediğini belirterek, ''Ana muhalefet partisinin sırtında yumurta küfesi yok. Ana muhalefet partisi bu gerçek olmayan bilgileri ortaya koyarken, tekrar bir seçimde bu yalanlar üzerinde hesap vermeyi düşünmüyor'' dedi.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından Konya'da 'Yerel Medya Buluşmaları' konulu toplantı düzenlendi. Konya, Karaman ve Aksaray'daki yerel ve ulusal basın temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ak Parti 24'üncü dönem Konya Milletvekili Mustafa Akış, 16 Nisan'da referanduma sunulan Anayasa değişiklik paketini ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.

Bir soru üzerine ana muhalefet partisinin son dönemlerde, anayasa değişiklik paketiyle ilgili olmayan konularda yalanlar uydurduğunu ifade eden Akış, ''Maalesef ana muhalefet partisi, doğru olmayan bilgilerle, milletimizi manipüle etmeye çalışıyor'' dedi.

Ana muhalefet partisini eleştiren Akış, şunları söyledi:

''Peki burada bir siyasetçi rahatlığı nereden bulabilir Çünkü ana muhalefet partisinin sırtında yumurta küfesi yok. Ana muhalefet partisi bu gerçek olmayan bilgileri ortaya koyarken, tekrar bir seçimde bu yalanlar üzerinde hesap vermeyi düşünmüyor. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun temsil ettiği siyasi hareketin sırtında yumurta küfesi var. Onlar 2019 yılında tekrar seçime gidildiğinde tekrar milletin karşısına çıkacak. Bugün onlar bu sorumlulukla hareket ederken, ana muhalefet partisi çok ciddi sorumsuzlukla, milletimizi aldatmaya yönelik bu hamleler içerisine giriyor.'' dedi.

DHA