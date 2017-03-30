DHA İSTANBUL KAYIP ÇOCUK GENÇLİK FEDERASYONU'NDA BULUNDU 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber Kamera: Çağatay KENARLI – Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA

Malatya'da bir ailenin çocuklarının İstanbul'da terör örgütü DHKP-C tarafından alıkonulduğunu belirterek şikayetçi olması üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, 18 yaşından küçük çocuğun Okmeydanı'nda bulunan Gençlik Federasyonu Derneği binasında olduğu tespit edilerek bugün operasyon düzenlendi.



KAYIP ÇOCUK KURTARILDI, 7 GÖZALTI

Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, aranan B.A. isimli çocuk kurtarılırken, örgüt üyesi 7 kişi gözaltına alındı. Gençlik Federasyonu Derneği'nde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve öldürülen teröristlerin larının bulunduğu afişler ele geçirildi.



7 KİŞİ SORGUYA ALINDI, KAYIP ÇOCUK AİLESİNE TESLİM EDİLECEK

Gözaltına alınan 7 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde getirilerek sorguya alınırken, 18 yaşından küçük B.A. ise Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam eden B.A.'nın işlemler tamamlanınca ailesine teslim edileceği öğrenildi.



OPERASYON POLİS KAMERASINDA

İstanbul TEM ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından kaydedildi. Polislerin dernek binasına duvarları delerek girmeleri ve demir kapıların kilitlerini elkertikli makasla keserek girdikleri görüntülendi. Ekipler, yapılan aramalarda bir odada yakılarak ve kırılarak kullanılamaz hale getirilen tablet bilgisayar, cep telefonları görüntülere yansıdı.



Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Polis helikopterinin havadan görüntüsü

-Ekiplerin duvarı kırması

-Demir kapının kilidinin kesilerek içeriye girilmesi

-İçeride yapılan aramalar

-Yakılan ve kırılan tabletlerin görüntüsü

AKTÜEL

-Kurtarılan çocuğun çocuk şubeye getirilmesi

-Genel ve detay görüntüler

DHA