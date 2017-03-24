Fethiye'de 15 Temmuz şehitleri için hatıra ormanı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde oluşturulan '15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na, ilk ağaçları minik öğrenciler dikti.

Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü, Eldirek Mahallesi Değirmenbaşı Mevkii'ndeki 50 dekar alana '15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı' ismini verdi. Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle bugün düzenlenen etkinlikte yeni oluşturulan ormana, 5 bin çam fidanı dikildi. Fethiye Orman İşletme Müdürü Gürhan Zorlu tarafından organize edilen dikime, Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, Fethiye Belediye Başkanı DP'li Behçet Saatcı, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çeşitli okullardan 250 öğrenci katıldı. Minik ilkokul öğrencilerinin ilk fidanları toprakla buluşturduğu etkinlikte, kamu kurumu temsilcileri de kendi isimlerine ayrılmış alanlara fidan dikti.

Orman İşletme Müdürü Zorlu, aziz şehitlerin anısına bir hatıra ormanı oluşturduklarını söyledi. Aralarında üniversitelilerinde bulunduğu 250 öğrencinin dikime katıldığını anlatan Zorlu, başka bir amaçlarının da yeşili ve doğuya koruma bilincini öğrencilere aşılamak olduğunu kaydetti. İlçenin yüzde 70'inin ormanlarla kaplı olduğunu aktaran Zorlu, bu rakamın Türkiye ortalamasının 2.5 katı olduğunu belirtti.

"AĞAÇ DİKMEK KUTSALDIR"

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ise vefalı davranışlarından dolayı orman teşkilatını kutladı. Ağaç dikmenin kendileri için çok kutsal olduğunu vurgulayan Saatcı, "Peygamber efendimiz demiş ki; 'Kıyametin koptuğunu anlasanız, görseniz, yaşasanız bile, o anda elinizde bir yeşil bir fidan varsa dikin.' Biz böyle bir örften, böyle bir dinden geliyoruz. Yeni bir bina yapıldığı zaman onun bahçesine ağaç dikilir. Cami, medrese, külliye yapıldığı zaman, hatta çocuklar doğduğunda onların adına bir ağaç dikilir. Bu geleneği hep beraber yaşatıyoruz" dedi.

Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, ağaçlandırma sahasına verilen ismin anlamlı ve önemli olduğunu kaydetti.

DHA