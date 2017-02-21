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Bursa Haberi: FETO operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

FETO operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
12:2121 Şubat 2017
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FETO operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
FETO operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Afşar Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş.'ye yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarda Mücadele Şube ekiperi, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 4 özel eğitim kurumu bulunan ve KHK ile kapatılan Afşar Özel Eğitim Hizmetler A.Ş.'ye, geçen perşembe günü operasyon düzenledi. Operasyoda gözaltına alınan 4 şüpheli, Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

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