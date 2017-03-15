Feyzioğlu'ndan Cumhurbaşkanı'na: O kapı 80 milyona açıktır

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Çorum'da yaptığı açıklamada, kendisine kapıyı kapattığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cevap verdi. Feyzioğlu, "Devletin kapısını bir şahıs kapısı gibi istediği zaman kapatabileceğini düşündüğüne göre, 16 Nisan’da arzu ettiği devlet modelini de aslında açıklamış oluyor. Şahıs olarak istediği kişiye kapıyı kapatıp istediği kişiye kapıyı açacağı bir devlet istiyor. Devleti şahsı ile özdeşleştirdiğini gördük. O kapı 80 milyona açıktır" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve bağımsız Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu bugün Çorum'a geldi. Feyzioğlu ve Halaçoğlu için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Çorum Barosu'nu ziyareti sırasında çevik kuvvet ekibi bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Çorum Barosu Başkanı Altan Akpınar ve baro yöneticileri tarafından kapıda çiçekle karşılanan Feyzioğlu ve Halaçoğlu, daha sonra çelik yelekli polislerin yakın koruması altında baro binasına girerek, avukatlarla öğle yemeğinde bir araya geldi. Çorum Barosu'nu ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Feyzioğlu ve Halaçoğlu anayasa değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

100 BİN MESLEKTAŞIMIZA SORDUK

Feyzioğlu, “Baroların görevi ülkede hazırlanan kanunların ve anayasanın nasıl olması gerektiği konusunda görüş bildirmektir. Bizim görevimiz bu değişikliğin ne getirdiğini ve ne götürdüğünü incelemek ve paylaşmaktır. Biz bunu yapmaya devam ediyoruz. 100 bin meslektaşımıza sorduk, yorumlarını aldık, bilim insanlarıyla da çalıştık. Kuvvetler ayrılığını tamamen yok edecek ve kuvvetler birliği getirecek bir anayasa paketi ile karşı karışa olduğumuzu gördük. Bizim çok önerimiz var. 'İstemezuk' demiyoruz. Mevcut anayasadan memnun değiliz ama mevcuttan daha kötü hale de getirmeyelim. Artı beşinci kata çıkmamız gerekirken, bodrum kata indiren bir anayasa var önümüzde” dedi. O KAPI 80 MİLYONA AÇIKTIR

Basın mensuplarının sorularına da cevap veren Feyzioğlu kendisine kapıyı kapattığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cevap verdi. Feyzioğlu, “Devletin kapısını bir şahıs kapısı gibi istediği zaman kapatabileceğini düşündüğüne göre, 16 Nisan’da arzu ettiği devlet modelini de aslında açıklamış oluyor. Şahıs olarak istediği kişiye kapıyı katıp istediği kişiye kapıyı açacağı bir devlet istiyor. Devleti şahsı ile özdeşleştirdiğini gördük. O kapı 80 milyona açıktır. Bizlerde 80 milyonu ilgilendiren bir meseleyi görüşüyoruz. Biz şahsi mesele için ya da ihale almak için o kapıyı çalmayız. Biz olsa olsa sayın Cumhurbaşkanımızı bilgilendirmek için görüşürüz” diye konuştu.

Hollanda krizini de değerlendiren Feyzioğlu, “Hollanda ve Almanya’nın yaptıkları kabul edilemez. Köpeklerle insanları üzerine yürükleri o görüntüler ilkelliğin en üst sınırıdır. Yaptıkları asla kabul edilemez” dedi.

CUMHURBAŞKANI'NI SÜKUNETE DAVET EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tarafsız olmaya davet eden Feyzioğlu, anayasa değişikliğine "hayır" diyenlerin vatan haini ilan edildiğini söyleyerek, "Sayın Başbakan, Almanya’da evet mitingi yapıyor diye Cumhurbaşkanı tarafından alkışlanıyor. Biz anayasada yapılan yanlışları anlatıyoruz diye vatan haini ilan ediliyoruz. Bu buz gibi bir çifte standarttır. Sayın cumhurbaşkanı yaklaşan halk oylamasının baskısı ile tarafsız davranması gerektiğini unutmuş ve evet diyenler benim vatandaşım, hayır diyenler teröristtir, vatan hainidir noktasına geldi. Bu sağlıklı bir duruş değildir. Sayın Cumhurbaşkanını sükunete ve öfkesini yenmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

BU PARTİLER ÜSTÜ BİR KONUDUR

MHP'den ihraç edilen Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da konuşmasında anayasanın Türkiye’nin geleceğini karatacak nitelikte olduğunu söyledi. Hazırlanan yeni anayasanın parlamenter demokratik sistemi ortadan kaldıracağını savunan Halaçoğlu, “Türkiye 94 yıldır Cumhuriyet olarak yönetiliyor. Bir anda tek bir kişini yönetimine bırakacak bir anayasayı kabul etmemiz mümkün değildir. Bu işi savunmak partiler üstü bir konudur. Türkiye’de terör devam ederken, Ortadoğu savaş halindeyken, ekonomik kriz yaşanırken, Türkiye olarak bunlarla meşgul olmamız gerekirken, Türkiye’nin gündeminde olmamasına rağmen anayasa değişikliğinin konuşuyoruz. Biz neden hayır dediğimizi madde madde anlatırken, evet diyenler istikrar devam etsin demekten başka bir şey diyemiyor” dedi.

DHA