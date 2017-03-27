Gebze’de elleri, ayakları bağlanmış ceset bulundu

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde ormanlık alanda elleri ve ayakları boynuna iple bağlanmış erkek cesedi bulundu.

Gebze İlçesi Mollafenari Çayırlar Mevkii Ormanlık alanda, geçen pazar günü akşam saatlerinde ormanda odun toplayan bir kişi, çalılar arasında çürümüş bir erkek cesedini görünce durumu hemen Mollafenari Jandarma Karakol Komutanlığı'na bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk incelemede cesedin elleri, ayakları boğazından iple bağlanmış şekilde olduğunu fark etti. Olayla ilgili araştırma başlatan jandarma ekipleri cesedin İstanbul'da günlük işlerde çalıştığı öğrenilen Afgan uyruklu 30 yaşlarında Gülbettin Harun’a ait olduğu bilgisine ulaştı. Ceset incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

DHA