Genç kadın cinayetiyle ilgili 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

İZMİR'in Çiğli İlçesi'nde bir evde naylon poşete sarılı halde cesedi bulunan 25 yaşındaki Funda Gülmez'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, geçen Salı günü akşam saatlerinde Yakakent Mahallesi'nde meydana geldi. Bıçaklanarak öldürülen ve naylon poşete sarılı halde bulunan Funda Gülmez'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ü.Ş., İ.Ö. ve G.K. tutuklanırken, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"NAMUSUMU TEMİZLEDİM"

Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan Ü.Ş.'nin ifadesinde, Gülmez ile 3 ay önce sosyal medya aracılığı ile tanıştığını ve birlikte yaşamaya karar verdiklerini, arkadaşı G.K. ile kocası M.K.'nin de izniyle aynı eve taşındıklarını söylediği öğrenildi.

Gülmez'in kendisini arkadaşı diye tanıştırdığı kişinin eski sevgilisi olduğunu öğrendiğini, olay günü de bu konuda tartıştıklarını ve sinirlerine hakim olamayıp Gülmez'i bıçakladığını itiraf ettiği belirtildi. Olay sonrası cesedi yok etmek için marketten çöp poşeti alarak sardığını daha sonra saklamak için arkadaşı İ.Ö.'den yardım istediğini söyleyen Ü.Ş, ancak cesedi almadan evden ayrılıp gizlenmek için Hatay semtindeki arkadaşına gittiğini söylediği öğrenildi.

DHA