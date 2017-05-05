Hakkari'de 17 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

HAKKARİ merkeze bağlı Geçitli Köyü'nde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramalarda 17 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK terör örgütünün finans kaynağına yönelik çalışmalar kapsamında Geçitli Köyü Hira Mahallesi'ne bulunan bir eve operasyon yaptığını açıkladı. Evde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda gümrük kaçağı 17 bin 500 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, soruşturma sürüyor.

DHA