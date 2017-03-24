Horasan'da 4.1'lik depremdeki panikte 14 kişi hastanelik oldu

ERZURUM'da bugün saat 11.54'te merkez üssü Horasan İlçesine bağlı Yukarı Tahir Hoca Mahallesi olan Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme küçük hasarlara yolaçarken 14 kişi korku ve panikten hastanelik oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, bugün saat 11.54’de, yerin 5 kilometre derinliğinde, merkez üssü Horasan'ın Yukarı Tahir Hoca olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Horasan ile birlikte çevre ilçelerde de hissedilen deprem vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden yol açtı. Vatandaşlardan 14 kişi, Horasan Devlet Hastanesine başvurdu. Bir süre tedavi uygulanan 14 kişi, daha sonra taburcu edildi.

Horasan ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Yukarı Tahir Hoca Mahallesinde bir ahırın yarısı ile bir evin duvarı yıkıldı. Bir evin ise kolonunda çatlama olduğu tespit edildi. Depremin ardından ilçe merkezindeki ilk ve orta dereceli okullar öğleden sonra yarım gün tatil edildi.

İl Afet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte depremin hemen ardından Yukarı Tahir Hoca Mahallesinde inceleme ve tespitlerde bulunduklarını ifade eden Horasan Kaymakamı Doğan Dinç, ciddi anlamda hasar olmadığını bildirdi. Buna rağmen tüm başvuruları değerlendirdiklerini anlatan Kaymakam Dinç, okulları tedbir olması açısından tatil ettiklerini, deprem anındaki korku ve panikten dolayı hastanelere götürülen 14 kişinin taburcu olduğunu söyledi.

DHA