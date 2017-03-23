Hudut Alay Komutanlığı yakınında çıkan yangın korkuttu

IĞDIR’ın Pirsultan Abdal Mahallesi'nde bulunan 5'inci Hudut Alay Komutanlığı yakınlarında bir bahçede çıkan yangında LPG'li otomobilin patlaması korkuya neden oldu.

Şehitler Caddesi üzerindeki sigortacılık yapan S.G.'ye ait bahçede bahar temizliği yapıldıktan sonra toplanan kuru otlar yakıldı. Bugün saat 16.30'da yakılan otlar, kısa sürede çevreye yayıldı ve alevler bahçede bulunan 4 hurda otomobile de sıçradı. Otomobillerden birinde bulunan LPG'nin patlaması ise çevrede korku ve paniğe neden oldu.

Yangın ve patlamanın 5'inci Hudut Alay Komutanlığına 100 metre kadar yakında olması, polisi alarma geçirdi. Yangın itfaiye ekibinin çabasıyla askeri bölgeye sıçramadan söndürüldü.

Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

DHA