İngiltere Parlamentosu önünde terör saldırısı (5)

İngiltere'nin başkenti Londra'da Parlamento binasının önünde gerçekleştirilen terör saldırısında biri polis 5 kişi öldü, yaklaşık 40 kişi de yaralandı.

Londra Emniyet Müdürlüğü'nün 'terör saldırısı' olarak nitelendirdiği olayın ardından parlamento binası giriş ve çıkışlara kapatıldı. Parlamentodaki çalışmalar da Perşembe gününe kadar durduruldu.

MAY: İNGİLTERE TERÖRE TESLİM OLMAYACAK

İngiltere Başbakanı Theresa May, olayın ardından olağanüstü güvenlik zirvesi (KOBRA) gerçekleştirdi. Zirvenin ardından Downing Street 10 numarada Başbakanlık Konutu önünde gazetecilere bir açıklama yapan May, "Londralılar her zamanki gibi hayatlarına normal bir şekilde devam edecek. Hiçbir zaman teröre teslim olmayacağız, kötülüğün ve nefretin bizi ayırmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Terör saldırısını "Hastalıklı ve ahlaksızca bir terör saldırısı" olarak değerlendiren May, saldırının bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini, dünyanın en eski yasama organlarından İngiltere Parlamentosu'na düzenlenen saldırının, parlamentonun savunduğu 'demokrasi, hukukun üstünlüğü, özgürlük ve insan hakları' gibi ilkeleri hedef aldığını ifade etti.

DHA