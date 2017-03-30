Isparta Şehir Hastanesi'nde doktorlar için panik butonu

ISPARTA Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Hüseyin Yavuz, Isparta Şehir Hastanesi'nde doktor güvenliği için masaların altına panik butonu konulacağını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla 24 Mart'ta resmi açılışı yapılan Isparta Şehir Hastanesi gazetecilere tanıtıldı. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Hüseyin Yavuz gazetecilere hastaneyle ilgili bilgi verdi. Hastanenin hizmete girdiği süre içerisinde 40 binin üzerinde hastayı muayene ettiklerini anlatan Yavuz, 40'ın üzerinde doğum gerçekleştiğini ve 100'ün üzerinde ameliyat yapıldığını söyledi.

'HEKİM İHTİYACIMIZ VAR'

Hastanede 148 hasta yönlendirme personeli, 4 mini golf arabası, 14 doğum odası, 14 anne misafirhanesi olduğunu anlatan Yavuz, "Şehir hastanemizde mevcut hizmetler açısından doktor sıkıntımız yok. Ancak ilave birimlerimiz için hekim istiyoruz. Sağlık Bakanlığımızın öngörüsü de bu yönde. Bu anlamda hekim ihtiyacımız var. Bakanlığa bunu sunduk ve onlar da olumlu gördü. 1 aylık süreçte zorunlu devlet hizmeti kuraları açıklanacak orada bu taleplerimiz karşılanacak" diye konuştu.

'PANİK BUTONU VAR'

Doktorların güvenliği için doktor masaları altına panik butonu konulacağına da dikkati çeken Yavuz, şöyle dedi:

"Doktor panik butonuna basarsa güvenlik görevlilerimiz olaya müdahale eder. Doktorun yanında sekreter olmaması hasta mahremiyeti açısından çok önemli. Hastanın özel bir problemi vardır, bunu doktorla paylaşacaktır ama üçüncü bir kişinin bunu duymasını istemiyordur, fakat eski sistemde bunu sekreterler duyuyordu. Şimdiki sistemde bu yok. Yeni sistemde veri girişiyle ilgili bir yavaşlık var. Bunu alışınca aşacağız."

DHA