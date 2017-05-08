İsrail meclisinin bu taslağı ilerletmeyeceğini bekliyor telkinlerimizi sürdürüyoruz (1)

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İsrail'in ezan yasağı tasarısına ilişkin, 'İsrail meclisinin bu taslağı, bu düşünceyi ilerletmeyeceğini bekliyor telkinlerimizi sürdürüyoruz. Filistin halkının yaşadığı acıyı iliklerimize kadar hissediyoruz. Tüm İslam alemi olarak Kudüs'e omuz vermek için hepimizin boynunun borcudur' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, 'Uluslararası Kudüs Vakıfları toplantısı' ve 'Vakıf Haftası' nedeniyle verdiği akşam yemeği davetinde konuştu. Yıldırım, 'İslam, şehirlerinde üç büyük dinin ibadethanelerinin bir arada bulunması İslamiyet'in hürriyet ve insaniyet anlayışının en doğal bir tezahürü olarak ortaya çıkmıştır. Her kesim kendi vakıfları ile bu şehirde yerini almıştır. Avrupa'da, insanlar gettolarda hapis edilirken İslam şehirlerinde herkes güvence içinde kendi dini, inancını, ibadetini ve yaşantısını sürdürebilmiştir. Böyle bir medeniyetin sahibiyiz. En güzel şekilde devam ettirmekten de sorumluyuz' ifadelerini kullandı.

'KUDÜS'E GELDİĞİMİZDE BAMBAŞKA BİR TABLO İLE KARŞI KARŞI KARŞIYA KALIYORUZ'

Yıldırım, 'Vakıf bir hayır ve hizmet kurumudur. Kudüs'e geldiğimizde bambaşka bir tablo ile karşı karşı karşıya kalıyoruz. Süregiden işgal Kudüs vakıflarına mutat hizmetlerinin çok ötesinde bir mesuliyet yüklemektedir. Bu vakıflar Filistin ve Kudüs davasını omuzlamak durumunda kalmışlardır. Bugün Kudüs duvarlar, kontrol noktaları ile Filistinli kardeşlerimizin dahi koparılmaya çalışılmaktadır. Bugün Kudüs ecdat emaneti İslam eslerinin muhafazasından Kudüs halkının maddi ve manevi olarak ayakta kalabilmesine evini onarabilmesinden kabristanına sahip çıkabilmesine, bin yıllık tarihi çeşmelerin suyunun akmasından gençleri yanlış yollara sapmak yerine ilim ve irfan ile donanmasına müminlerin Aksa'ya varıp da secde edebilmesine her sabah yeniden başlayan bir mücadeledir' diye konuştu.

'TÜM İSLAM ALEMİ OLARAK KUDÜS'E OMUZ VERMEK İÇİN HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCUDUR'

Yıldırım, 'Tüm İslam alemi olarak Kudüs'e omuz vermek için hepimizin boynunun borcudur. İmkan olan herkesin Aksa'da Kudüslü kardeşlerimiz ile saf tutması esnafından el emeği göz nuru Filistin ürünlerinden alması, otellerinde konaklaması ümmetçe Kudüs'e sahip çıktığımızın en güzel göstergesi olacaktır' dedi.

'FİLİSTİN HALKININ YAŞADIĞI ACIYI İLİKLERİMİZE KADAR HİSSEDİYORUZ'

Yıldırım, 'Batı Şeria'nın, Gazze'nin İsrail işgali altına girmesinin 50. yılı yaşanacak. Aradan geçen 50 yıla baktığımızda Filistin halkının yaşadığı acıyı iliklerimize kadar hissediyoruz. Türkiye olarak Kudüs halkına ve vakıflarına destek verebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

'MİRAÇ'IN VUKU BULDUĞU BU MUKADDES TOPRAKLAR, MÜSLÜMANSIZ KALMAZ'

Yıldırım, '14 asırdır İslam'ın olan Kudüs'ün, dünyada hiçbir devletin kabul etmediği bir işgal ile İslam'dan alınması, insanlığın ortak mirası olmaktan çıkarılması, asla kabul edilebilir değildir. Zihinlerden bu Kudüs sevgisi silinemez, bu ümmet ilk kıblesini unutmaz, bu kutsal mekanlar sahipsiz bırakılmaz, bu ebedi nöbetler bitmez, Miraç'ın vuku bulduğu bu mukaddes topraklar, Müslümansız kalmaz' diye konuştu.

'İSRAİL MECLİSİNİN TASLAĞI, DÜŞÜNCEYİ İLERLETMEYECEĞİNİ BEKLİYOR TELKİNLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'

İsrail'in ezan yasağı tasarısına ilişkin Yıldırım, 'İsrail meclisinin bu taslağı, bu düşünceyi ilerletmeyeceğini bekliyoruz ve bu yöndeki telkinlerimizi sürdürüyoruz' dedi.

DHA