İşten çıkarılan işçi gözyaşlarını tutamadı

Ergün TOS/FETHİYE(Muğla), (DHA) FETHİYE'de çalıştıkları ev eşyası mağazasından, kalan ücretlerini alamadıklarını öne süren 10 çalışan, eylem yaptı. Zor durumda kaldıklarını belirten bir mağaza çalışanı, parasını isterken gözyaşlarını tutamadı.

Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde senetle ev eşyası satan bir mağazanın çalışanı 10 kişi, işten çıkarılmalarına rağmen, içeride kalan aylık ücretlerini alamadıklarını öne sürdü. İşyeri önünde eylem yapmaya hazırlanan 10 mağaza çalışanı, polis ekiplerinin uyarısıyla Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi önüne geldi. Ortalama 2'şer bin lira alacaklarının bulunduğunu, mağazanın ise kendilerine ödeme yapmamakta direndiğini söyleyen çalışanlardan 25 yaşındaki Tülin Aybek, yaşadıklarını anlatırken gözyaşını tutamadı.

Ülke genelinde şubeleri bulunan mağazanın geçen yıl ocak ayında Fethiye'deki şubesini açtığını anlatan Aybek, geçen 21 Ocak-9 Mart'ta mağazada çalıştığını kaydetti. Mağazanın açılış sürecindeki tüm hazırlıklarda görev aldığını aktaran Aybek, şöyle dedi:

"Açılış ardından 'Siz satış yapamıyorsunuz' dediler ve yaklaşık 1 hafta içinde 10 kişiyi işten çıkardılar. Mağazanın açılışında günlerce mobilya taşıdık. Hiç izin kullanmadık. Yaklaşık 40 gün çalıştım. Toplamda 500 lira para verdiler. Maaşımızın geri kalanını günlerdir vermiyorlar. Borçlarımız var, zor durumda kaldık."

"BİZİ KULLANDILAR"

İki ay çalıştırılıp, daha sonra işten çıkarıldığını belirten 23 yaşındaki Ahmet Taka ise "Bizi kullandılar. Mağazanın açılışını yaptırıp, daha sonra işten çıkardılar. Paramızı vermiyorlar. Borçlarımız var ve hepimiz mağduruz" diye konuştu.

İsmini vermek istemeyen mağaza yetkilisi, işten çıkarılan çalışanların şubat maaşlarının yattığını ancak işten çıkış maaşlarının henüz yatmadığını öne sürdü. Yetkili, cumartesi gününe kadar tüm aylık ücretlerin yatırılacağını kaydetti.

DHA