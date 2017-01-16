Jandarmaya 'ByLock' operasyonu

İZMİR İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmir merkezli 4 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirtilen, haklarında gözaltı kararı bulunan 27 üst rütbeli subaydan 23'ü yakalandı.

İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya'nın talimatıyla FETÖ /PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, harekete geçti. Ekipler, İzmir merkezli İstanbul, Adıyaman ve Antalya'da 4 ilde bu sabah haklarında yakalamaya yönelik gözaltı kararı bulunun 27 kişinin bulundukları adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Ekipler, 'ByLock' kullandıkları belirtilen üst rütbede subaylarında bulunduğu 27 kişiden 23'ünü gözaltına aldı. Jandarma, adreslerinde bulunamayan diğer 4 kişinin yakalama çalışmasının devam ettiğini belirtti.

DHA