Kahramanmaraş'ta aranan 20 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta çeşitli suçlardan aranırken polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 20 kişi tutuklandı.

Asayiş Daire Başkanlığı'nın Türkiye genelinde aranan kişilere yönelik yapılan operasyonda Kahramanmaraş'ta 283 adrese baskın yapıldı. 197 polisin katıldığı operasyonda 5'i Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üyelik iddiasıyla olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 53'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Taksirle adam öldürme, dolandırıcılık, yağma, hırsızlık, yaralama, uyuşturucu ve borç ihlali gibi suçlardan kesinlemiş hapis cezası olan 20 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FETÖ üyesi oldukları öne sürülen 5 kişinin ise emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

DHA