Kayıp kadının su kuyusunda cesedi bulundu

MUĞLA'nın Seydikemer İlçesi'nde sabah ortadan kaybolan 35 yaşındaki Fatma Şekerci'nin, 15 metre derinliğindeki su kuyusunda cesedi bulundu. Vücudunda kesici ve delici herhangi bir yara izi bulunmayan Şekerci'nin cesedi otopsiye gönderildi.

Seydiler Mahallesi Bağlıçam Mevkii'ndeki 2 katlı evin zemin katında, annesi Hafize Kamber ile birlikte yaşayan Fatma Şekerci, bu sabah ortadan kayboldu. Şekerci'yi evin yakınlarında bulamayan ağabeyinin eşi Gülcan Şekerci, çevrede aramaya çıktı. Yenge Gülcan Şekerci, saat 11.00'de, eve 50 metre mesafedeki 15 metre derinliğinde ve 80 santimetre genişliğinde olan su kuyusunun başında kayıp kadına ait terlikleri buldu. Kuyuyu kontrol edilince, suda yüzüstü yüzer vaziyette duran Fatma Şekerci'nin cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Şekerci'nin bedeni, kuyuya halatla sarkıtılan itfaiye eri tarafından başka bir halata bağlanarak kuyudan çıkarıldı. Yapılan kontrolde, Fatma Şekerci'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savcı ve jandarma ekiplerinin çevrede yaptığı incelemelerin ardından Fatma Şekerci'nin cesedi, otopsiye, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Şekerci'nin vücudunda kesici ve delici herhangi bir yara izi bulunmadığı belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

'OTOPSİ SONUCUNU BEKLEYECEĞİZ'

Seydiler Mahalle Muhtarı Mehmet Güven, Şekerci'nin uzun yıllardır psikolojik tedavi gördüğünü söyledi. İntihardan şüphelendiklerini ancak bunun için karar vermek için erken olduğunu kaydeden Güven, 'Şekerci annesi ile birlikte yaşıyordu. Annesi sabah pazara gitmek için evden çıkmış. O sırada Şekerci evde uyuyormuş. Daha sonra ortadan kayboluyor ve kuyunun dibinde boğulmuş vaziyette bulunuyor. Sürekli olarak ilaç kullanıyordu. Ancak toplum içinde dikkat çekecek bir tavır ya da davranışı yoktu. Normal bir insan gibi gözüküyordu. Otopsi sonucunu bekleyeceğiz' dedi.

DHA