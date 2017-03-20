Kocaeli'nde otomobil TIR'ın altına girdi: 4 yaralı

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bir otomobilin TIR'a arkadan çarptığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada araç içersinde sıkışan 2 kişiyi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çabaları sonucu kurtarıldı.

Kaza D-100 Karayolu Ankara istikameti 95 Evler Tüneli içersinde meydana geldi. Maddi hasarlı trafik kazasını gören araçlar yavaşlayarak ardarda durmaya başladı. Trafiğin durduğunu fark edemeyen Muhammet Dumlu yönetimindeki 06 YME 02 plakalı otomobil önünde yavaşlayan Osman B. idaresindeki 41 NC 508 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil TIR'ın altına girdi. Otomobil sürücüsü Muhammet Dumlu ve Ahmet Özer yaralı olarak otomobilden çıkartılırken, Ferdi Soysat ve Cansel Kırtay ise araç içerisinde sıkıştı.

Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Ferdi Soysat ve Cansel Kırtay'ı sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saat süren çabaları sonucu kurtardı. Kazada yaralanan Muhammet Dumlu, Ahmet Özer, Ferdi Soysat ve Cansel Kırtay ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan tünel araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA