Lice'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde gerçekleştirilen operasyonda; bölücü terör örgütü mensubu 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. TSK'nın dün meydana gelen yurtiçi olaylarla ilgili yaptığı açıklamaya göre, Lice'deki operasyonda ayrıca bir M-16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, bir biksi makineli tüfek, 206 muhtelif çapta fişek, 5 el bombası, bir büyük telsiz, 2 el telsizi, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme, 12 kiloluk tüp, çok miktarda örgütsel doküman ve ilk yardım malzemesi ele geçirilirken, 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'nde düzenlenen operasyonda; 190 biksi makineli tüfek fişeği ve muhtelif malzeme ele geçirilirken, bir el yapımı patlayıcı imha edildi. Bingöl'ün Genç İlçesi'nde devam eden operasyonda; tespit edilen 2 sığınak içerisinde, 5 büyük tüp, 5 küçük tüp ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Bitlis'ın Hizan İlçesi'nde, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında ise bir el yapımı patlayıcı imha edilirken, Şırnak merkezde ise güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramasında bir anti-personel mayın imha edildi.

Öte yandan Bingöl'ün Genç İlçesi'nde, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında tespit edilen 2 sığınak içerisinde; bir el bombası, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme, bir büyük tüp, 7 küçük tüp, 5 uyku tulumu, 6 sırt çantası, 3 met, 9 panço, muhtelif giyim ve yaşam malzemesi, bir üçlü ocak, bir fırınlı ocak ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

DHA