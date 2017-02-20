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Mardin Haberi: Mardin'de çatışma: 1 PKK'lı ölü ele geçti (3)

Mardin'de çatışma: 1 PKK'lı ölü ele geçti (3)
17:1420 Şubat 2017
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Mardin'de çatışma: 1 PKK'lı ölü ele geçti (3)
Mardin'de çatışma: 1 PKK'lı ölü ele geçti (3)

ASKERLER KÖYDE GIDA DAĞITTI
Mardin'in Nusaybin İlçesine bağlı Koruköy'de 11 Şubat'tan bu yana operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı devam ederken, askerler köylülere gıda kolileri dağıttı. Sağlık ekipleri de rahatsızlığı bulunanları muayene etti, ilaç verdi.
Nusaybin Koruköy'de 11 Şubat'tan beri devam eden operasyon ile ilgili sosyal medyada çıkan haberler üzerine güvenlik birimleri, köyde yaptıkları çalışmalar ile ilgili paylaştı. da askerlerin köyde gıda kolileri dağıttığı ve sağlık ekiplerinin de hasta olan köylülere evlerde sağlık hizmeti sunduğu görüldü.

DHA

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