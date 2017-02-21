Mehmet Görmez: Saldırılar İslam medeniyetinin o ortak aklına yöneliktir

DİYANET İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Bugün son günlerde Diyanet ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) üzerinden yapılan saldırılar, yapılan itibarsızlaştırmalar aslında İslam medeniyetinin o ortak aklına yöneliktir. İslamofobik nefretin hedefinde şiddet üreten yapılar yoktur. İslamofobik nefretin hedefindeki, İslam medeniyetinin o medeniyet üreten ortak aklıdır, ortak vicdanıdır" dedi.

Afyonkarahisar Korel Termal Otel'de düzenlenen 2'nci İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı'na Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban ile ilçe müftüleri ve müftülük görevlileri katıldı. Toplantı Kuran okunmasıyla başladı.

Diyanet İşleri Başkan Mehmet Görmez, toplantıdaki konuşmasında 10 gün sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluşunun 93'üncü yıldönümü olduğunu hatırlattı. İnsanların yaptıkları hataların İslamiyet'e ve tüm Müslümanlara yüklendiğini aktaran Görmez, şöyle konuştu:

"Üzülerek belirteyim ki iki asırdır fakirlik, cehalet, sefalet konuşulur bir şekilde İslam'la ilintilendirilir. Savaş, şiddet, nefret, terör konuşulur bir şekilde kaynak İslam olarak gösterilir. Kadına karşı şiddet konuşulur bir şekilde suçlu İslam ve Müslümanlar ilan edilir. Çocuk istismarı tartışılır kaynak İslam'da aranır. Kısıtlanan özgürlükler tartışılır yine İslam'la ilişkilendirilir. Mezhep savaşları, meşrep ihtilafları ortaya çıkar, yine insanlığın yapıp ettiklerinin kurbanı İslam olur. Darbe olur, 15 Temmuz'lar olur ve yine bir şekilde en kötü mefsedet (bozukluk, fenalık, fesatçılık) hareketleri kaynağını İslam'dan aldığını zannederek İslam'a da en büyük darbeyi vurmuş olur."

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nde (DİTİB) görevli 6 imam hakkında başlatılan soruşturmaya da değinen Mehmet Görmez, soruşturmanın Diyanet ve DİTİB'i itibarsızlaştırmayı hedeflediğini kaydetti. Görmez, şöyle dedi:

"Diyanet İşleri Teşkilatı'nın dayandığı gelenek, İslam medeniyetinin ortak aklı ve ortak vicdanıdır. O ortak aklı ve ortak vicdanı, gittiği her yere taşımıştır. Bugün son günlerde Diyanet ve DİTİB üzerinden yapılan saldırılar, yapılan itibarsızlaştırmalar aslında İslam medeniyetinin o ortak aklına yöneliktir. İslamofobik nefretin hedefinde şiddet üreten yapılar yoktur. İslamofobik nefretin hedefindeki, İslam medeniyetinin o medeniyet üreten ortak aklıdır, ortak vicdanıdır" diye konuştu.

Diyanet İşleri Teşkilatı'nın mevzuatının da değişmesi gerektiğini belirten Başkan Mehmet Görmez, mevcut mevzuatın günümüz için yetersiz olduğunu ve yeni bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

DHA