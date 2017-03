Metin Feyzioğlu: Sandıktan çıkacak sonuç, Türkiye'nin zaferi olacak (2)

HALAÇOĞLU: PADİŞAHLAR BİLE BU YETKİYE SAHİP DEĞİLDİ

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, eski milletvekili tarihçi Yusuf Halaçoğlu ve anayasa hukukçusu Süheyl Batum, Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından Isparta’da düzenlenen ‘Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz’ konulu konferansa katıldı.

Isparta Kültür Sarayı’ndaki programda kürsüye ilk olarak Yusuf Halaçoğlu çıktı. 16 Nisan’da Türkiye için son bir karar verileceğini belirten Halaçoğlu, “Türk milleti kendisine bu ülkeyi bağımsız olarak teslim edenlere minnet borcunu ödeyecek mi, ödemeyecek mi Bunlarla yüz yüze geleceğiz” dedi. Bu değişikliğin ‘Türk tipi’ adı altında sunulmaya çalışıldığını aktaran Halaçoğlu, “Bir kişiyle devlet yönetilen bir sistemimiz tarih boyunca hiç olmamıştır. Osmanlı padişahları bile bu getirilen yetkiye sahip değildi. Bu sistem tam tersine, yargıyı da kontrol eden bir sistem” diye konuştu.

BATUM: MİLLET BU HATAYA DÜŞMEYECEK

Anayasa hukukçusu Süheyl Batum ise anayasa değişikliği oylamasından ‘hayır’ sonucu çıkacağına inandığını söyledi. Batum, “Bugün hangi lidere, hangi siyasal görüşe oy verirse versin, hepimizin genlerine bir şey işlemiş durumda. Bizler, atalarımızdan bir şey duyduk. Bu imparatorluk çok önemli bir imparatorluktu. Çok önemli padişahlar yetiştirdi. Ne zaman koca imparatorluk tek adama indi, Osmanlı İmparatorluğu yıkıldı. 2017’de önümüze getirilen anayasa değişikliği paketi de her şeyi tek adama bırakma anayasasıdır. Bu millet bu hataya düşmeyecek” dedi.

FEYİZOĞLU, DEMİREL’İ ÖRNEK GÖSTERDİ

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da, “Isparta’ya gelip de Süleyman Demirel’i anmadan ayrılamam. Demirel, ‘tarafsız cumhurbaşkanı nasıl olunur’ bunu tüm Türkiye’ye göstermiş bir büyük liderdir. Keşke biraz daha ömrü olsaydı, keşke iki cümlesini daha duyabilseydik. Onun elinde her türlü güç varken, kendi hakkında çıkan tüm karikatürleri özel olarak müzede sergiletti. Bugün yayınlansa aynıları 1 saate kadar tutuklama çıkartırlar inanın. Süleyman Demirel ise o karikatürleri kendi müzesinde özel olarak sergiletiyor. Eleştirilmekten rahatsız olmayan bir liderin nasıl bir hayat yaşadığını o müzede görün” diye konuştu.

‘GERİYE BİR TEK FUTBOL FEDERASYONU KALIYOR’

Türkiye Barolar Birliği olarak görevlerinin anayasa değişikliğini halka anlatmak olduğunu kaydeden Feyzioğlu, “Bize ‘siyaset yapıyorsun’ diyen hukuk fakültesi mezunları var. Sizin namusunuz hakime, hakimin geleceği HSYK’ya emanet. HSYK’nın 15 üyesinden 12’sini bir siyasi parti genel başkanı atayacak. Dolayısıyla vatandaşın namusu bir genel başkana emanet. Yargıyı tamamen bir siyasi parti genel başkanına bağlayan sisteme Barolar Birliği müdahale etmeyecekse geriye bir tek Futbol Federasyonu kalıyor, onlar da müdahale etmeme kararı verdi” dedi.

‘SİYASİ PARTİLERİ AŞMIŞ BİR MESELE’

Bu konunun siyasi bir mesele olmadığını belirten Metin Feyzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir Kuvayı Milliye ruhu yaşıyoruz. Bu bir siyasi parti meselesi değil. Bu siyasi partileri aşmış bir mesele. O yüzden her siyasi partiden insan toplanmış, bir araya gelmiş ve bir büyük mücadeleyi sırtlamış gidiyor. Bundan birkaç hafta önce hayatımda hiç oy vermediğim bir siyasi partinin, Saadet Partisi’nin sayın genel başkanı bana son derece nazik bir mektup yazarak Necmettin Erbakan hocanın ölümünün 6’ncı seneyi devriyesi nedeniyle konuşma yapma teklifinde bulundu. O kadar duygulandım ki; o günkü Ankara dışı programlarının tamamını iptal ettim. Ve şunu söyledim. 2003’te Necmettin Erbakan hoca Saadet Partisi il başkanlığında aynen şu cümleyi söylemiştir. ‘Gidiş tehlikelidir, Irak’ı böldüler, sırada Suriye olacaktır, sonra Türkiye ve İran’ın yeniden şekillendirilmesi gündemdedir. Bu gidişe karşı hükümeti uyarmayı görev biliyorum’ demişti Erbakan hoca. İşte bu milli duruştur.”

Mehmet ERÇAKIRAli ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)

DHA