MHP Genel Sekreteri Büyükataman: Rüzgâr eken fırtına biçmeye razı olmalıdır

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, FETÖ'nün uyuyan hücrelerinin bahar aylarında darbe teşebbüsünde bulunacağı söylentilerinin olduğunu belirterek, "Rüzgâr eken fırtına biçmeye razı olmalıdır" dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, seçim bölgesi Bursa'da, partisinin il teşkilatında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükataman, 15 Temmuz başarısız darbe girişimini değerlendirdi. Milli varlık ve güvenliğimizi tehdit edenlere karşı aynı safta mücadele halinde olduklarını, konu vatansa, siyasetin ikinci planda kaldığını belinten Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi Türklüğün yaşaması, huzur ve iç barış ortamının tesisi için ne gerekiyorsa yapmaya dünden hazırdır. Diyorlar ki bahar aylarında yeni bir darbe teşebbüsü olacakmış. FETÖ’nün vazgeçmemiş, uyuyan hücreleri bir kez daha silaha sarılacakmış. Bu iddia sahiplerinin kriz ve kaos rüzgarı estirmesi, karamsarlık ve korku aşılaması kesinlikle art niyetliliktir. Kim Türkiye’nin aleyhine bir darbe hazırlığı yapıyorsa, bedelini ödemeyi de peşin peşin kabullenmelidir. Rüzgâr eken fırtına biçmeye razı olmalıdır” diye konuştu.

Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cuma Bursa'ya gelip, saat 14.00'de Gökdere Meydanı'nda yapılacak mitingde partililerle bir araya geleceğini söyledi.

DHA