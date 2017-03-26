Motosikletçiler otoyolda kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde TEM'de arka arkaya giden 20'nin üzerindeki motosikletçinin bulunduğu grupta 2 motosiklet kaza yaparken, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlarinde, TEM'in Uzunkum Mevkii'nde meydana geldi. İstanbul'dan yola çıkan 20'den fazla motosikletin bulunduğu gruptan Orhan Atabey yönetimindeki 42 PG 007 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Arkadan gelen Nebi Irmak yönetimindeki 34 VL 820 plakalı motosiklet kaza yapan motosikletten kopan parçalara takılarak devrilirken, 41 BJ 064 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Ömer Yaman ise sürücü kazadan kaçmaya çalıştığı sırada motosikletten yola savruldu. Motosikletli grup olay yerinde dururken, yaralanan arkadaşlarının yardımına koşarak 112 Acil'den yardım istedi. Gelen sağlık ekibi kalbi duran Orhan Atabey'e yolda bir süre kalp masajı yaptı. Yaralılar Orhan Atabey, Nebi Irmak ve Ömer Yaman ambulanslarla Toyotasa Acil Yardım Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Orhan Atabey doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak öldü.

Polis kaza sonrası yolu ulaşıma kapatarak, kaza yapan araçları yoldan kaldırdı. Motosikletçiler kaza ardından şoke oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA