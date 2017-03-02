Musul'un batı yakasından günde 4 bin sivil kaçıyor

Birleşmiş Milletler, Musul'un batı yakasından her gün 4 bine yakın sivilin göç ettiğini açıkladı.

Musul'un batı yakasını terör örgütü IŞİD'den kurtarmak için 19 Şubat'ta başlayan operasyon devam ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric düzenlediği bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, Musul'daki çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının giderek yükseldiğini bildirdi. Dujarric, 25 Şubat'tan beri her gün şehrin batısından 4 bine yakın sivilin kaçtığını kaydetti.

Dujarric ayrıca, insani yardım amacıyla alanda çalışanların, Musul'un batısında terör örgütü IŞİD'den kurtarılan bölgelere ilk defa girmeyi başardığını sözlerine ekledi.

DHA