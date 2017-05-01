Numan Kurtulmuş: Dostlarımızın ve müttefiklerimizin görüntü vermesi, Türkiye'nin hoşuna giden bir durum değil

ABD zırhlılarının YPG unsurları ile birlikte Türkiye sınırına çok yakın noktalarda olmasına ilişkin Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş,' Türkiye'ye karşı faaliyet içerisinde olan terör grubuyla dostlarımızın ve müttefiklerimizin görüntü vermesinin çok şık olmadığını, Türkiye'nin hoşuna giden bir durum olmadığını bir kez daha ifade etmek herhâlde en doğru yoldur' ifadelerini kullandı.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ak Parti'ye dönüşünün Ak Parti kadrolarında büyük bir sinerji ortaya çıkaracağını belirtti. Kurtulmuş konuşmasını şöyle sürdürdü: 'Yeni dönemin ortaya koyduğu en önemli gelişmelerden birisi, halk oylamasında verilen en önemli kararlardan birisi Cumhurbaşkanının partisiyle olan ilişkisinin kurulabilmesidir. Daha doğrusu Cumhurbaşkanlarının partileriyle olan ilişkilerinin kesilmemesidir. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu doğal lideri olduğu Ak Parti'ye geçişi ile ilgili süreçte başlatılmıştır. MYK toplantısında aldığı kararlarla birlikte bu süreç başlatılmış ve 21 Mayıs'ta Ak Parti büyük kongresinin hazırlıkları için düğmeye basılmıştır. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın inşallah 21'nde Partimizin Genel Başkanı olması böylece bu süreçle ilgili adımların atılmış olması da gerçekleşecek. Yarın saat 13.00'da Ak Parti Genel Merkezi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın öncelikle partiye yeniden üye olması ile ilgili bir toplantı yapılacak, böylece bu süreç tamamlanmış olacaktır. Türkiye yeni yönetim modelinin gerektirdiği adımlarından birisini de atmış olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın partiye dönüşü ve 21'indeki kongrede Genel Başkan oluşu ile birlikte Ak Parti kadrolarında büyük bir sinerjinin ortaya çıkacağını Türkiye'de Ak Parti seçmeninin bu süreçte motive olacaklarını bir kere daha ifade etmek isterim.'

'1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ'NÜ TEBRİK EDİYORUM'

Hükümet Sözcüsü ,emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti. Numan Kurtulmuş, 'Bu gün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye'de uzun yıllar çok büyük kavgalarla tartışmalarla geçen bir gündü. Bildiğiniz gibi Ak Parti iktidarları sırasında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak resmi tatil olarak ilan edildi. 1 Mayıs Türkiye'nin her yerine şenlik havasında kutlandı. Emekçiler meydanları doldurdular, kendi sendikal haklarına sahip çıktılar. Bu toplantıları provoke etmek isteyen bazı unsurlar olduysa da emniyet kuvvetleri bu provokasyonlara izin vermedi. Bütün memleketimizde emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum ' dedi.

'BUGÜN İTİBARİYLE BÖYLE BİR REVİZYON SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu'nun revizyonunun söz konusu olmadığını kaydetti. Kurtulmuş konuşmasını şöyle sürdürdü:' Sayın Başbakanımız ilk sefer bakanlara eşleriyle birlikte yemek veriyor değil. Daha evvel farklı vesilelerle çok kez eşlerimizle birlikte bir araya geldik. Samimi sohbet ve dostluk ortamı içerisinde bu toplantılarda bir araya geldik. Bu akşamda böyle oldu, bütün bakan arkadaşlarımız eşleriyle birlikte bu toplantıda yer aldık. Bakanlar Kurulu revizyonu başka bir şey, Bakanlar Kurulu'nun eşleriyle birlikte bir yemekli toplantıda toplanması başka bir şeydir. Siyasetin gerektiği durumlar ortaya çıktığında Bakanlar Kurulu'nun revizyonu gündeme gelir, bugün itibariyle böyle bir revizyon söz konusu değildir.'

'MAKUL VE DOĞRU AÇIKLAMALAR OLARAK KABUL EDİYORUZ'

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini , Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'nun açıklamaları ve Avrupa Birliği ile ilişkileri açısından izlenecek sürecin sorulması üzerine Numan Kurtulmuş,' Avrupa'da şimdiye kadar Türkiye aleyhtarı bir akımın daha doğrusu yabancı düşmanı göçmen ve İslam karşıtı ve Türkiye düşmanı bir tavrın gelişmekte olduğunu hep ifade ettik. Biz en kötü muamelelerle karşılaştığımız dönemlerde bile hep şunu söyledik, Avrupa'nın içerisinde bazı siyasetçiler , topyekûn Avrupa'nın tamamını bu siyasetin içerisine koyarak değerlendirmedik. Sayın Mogherini'nin açıklaması ve diğer açıklamaları makul ve doğru açıklamalar olarak kabul ediyoruz. Yani Türkiye halk karar verdi resmi olarak bu sonuç açıklandı. Demokrasinin gereği bu iradeye herkesin saygı göstermesidir. Yapılan bu açıklamaları demokratik olarak halkın ortaya koyduğu karara saygı göstermek olduğu şeklinde değerlendiriyoruz. Avrupa Birliği'nin geleceği bakımından da yeniden Türkiye ile olan ilişkilerini düzenlemek Avrupa Birliği'nde gelişen o içe kapanmacı tavırları bir taraf bırakarak Türkiye üzerinden açılım politikalarını yeniden benimsemeleri de Avrupa Birliği'nin lehine olacaktır. Bu tür açıklamaları dikkatle takip ediyoruz 'diye konuştu.

'BU TERÖR ÖRGÜTLERİYLE GÖRÜNTÜ VERMESİNİ HİÇTE HOŞ KARŞILAMAMAKTADIR'

Numan Kurtulmuş'un 'ABD zırhlılarının YPG unsurları ile birlikte Türkiye sınırına çok yakın noktalarda olması' sorusuna yanıtı şöyle: 'Türkiye'nin sınır dışında yapmış olduğu bu operasyonlar Türkiye'nin milli güvenliğini koruması bakımından atması gereken adımlardır. Türkiye laf olsun diye oralarda bir operasyon yapmış olalım diye bir operasyon yapmıyor. Fırat Kalkanı Operasyonu'nda Suriye ve Irak Kuzeyi'ndeki bölgelere PKK mevzilerine karşı yapılan operasyonlarda Türkiye'nin hem sınır güvenliğini korumak, hem o bölgeden Türkiye'ye karşı gelecek olan terör örgütlerinin tehditlerini ortadan kaldırmak için yapılan işlerdir. Terör örgütlerinin cenneti haline gelmiş olan bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya gibi dost ve müttefikimiz olan ülkelere de bir kere daha şu tavsiye de bulunuruz. Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünü sağlamak bu bölgedeki siyasi geleceğin en önemli unsurlarındandır. Bu bölgede ABD ve Rusya'da meşru güçler üzerinden ittifaklarını geliştirmek durumundadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 80 milyonluk nüfusa sahip bölgenin ekonomik ve siyasal istikrar sahibi bir ülke olarak dostlarımızın Türkiye'ye karşı zarar veren bu terör örgütleriyle görüntü vermesini hiçte içine sindirememekte hiçte hoş karşılamamaktadır. Biz bu bölgede ABD ve Rusya ile uzun dönemli ortak ve bölge barışını kurmaya dönük yeni perspektifler geliştirmek üzerinde samimi olarak çalışmaya hazırız. Herhangi bir terör grubuyla , Türkiye'ye karşı faaliyet içerisinde olan terör grubuyla dostlarımızın ve müttefiklerimizin görüntü vermesinin çok şık olmadığını, Türkiye'nin çokta hoşuna giden bir durum olmadığını bir kez daha ifade etmek herhâlde en doğru yoldur.'

DHA