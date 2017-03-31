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Mersin Haberi: Öğrenciler mahsur kaldı, itfaiye arazözle kurtardı

Öğrenciler mahsur kaldı, itfaiye arazözle kurtardı
14:4431 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Öğrenciler mahsur kaldı, itfaiye arazözle kurtardı
Öğrenciler mahsur kaldı, itfaiye arazözle kurtardı

MERSİN'de, kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle okulunda mahsur kalan öğrenciler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış sırasında merkez Akdeniz İlçesi'ndeki İstiklal İlköğretim Okulu'nun önü suyla doldu. Okuldan çıkamayan öğrencilerin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye erleri, okuldan aldıkları çocukları kucaklarında taşıdı. Fakat öğrencilerin sayısı fazla olunca, ekipler bahçeye girdikleri arazöze bindirdikleri öğrencileri okuldan çıkarttı.

 

 

DHA

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