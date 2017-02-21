Ömer Halisdemir'i şehit eden darbeci askerler hakim karşısında (3)

15 TEMMUZ'da darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan darbeci generallerden Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 darbeci askerin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada ifade veren, olaylar sırasında binbaşı olan Fatih Şahin, Halisdemir'i öldürdüğünü kabul etmeyerek, "Aniden ateş açıldığı için karşılık vermek zorunda kaldık. Söz konusu kişiyi vurup vurmadığımı bilmiyorum. 'Ateşi kesin, öldürdüm' şeklindeki ifadeler tamamen yalandır" dedi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, o dönem tabur komutanı olan Binbaşı Fatih Şahin, Astsubay Kıdemli Çavuş Cemal Güleç, Astsubay Kıdemli Çavuş Cihat İbrahim Yörük ve Piyade Üst Çavuş Erhan Almaz ifade verdi.

SEMİH TERZİ UÇAKTA 'TSK YÖNETİME EL KOYMUŞ' DEDİ Fatih Şahin ifadesinde, Diyarbakır'da saat 21.30 sıralarında Tuğgeneral Semih Terzi tarafından alarm emri verilince Ankara'ya hareket ettiklerini belirterek, "Benim taburum Diyarbakır kırsalına operasyon hazırlığında olduğu için alarm sırasında hazır bir şekilde bekliyorduk. Semih Terzi 24 personelle uçağa binme emrini verdi. Uçakta Semih Terzi bana, 'TSK yönetime el koymuş, hazır olmalıyız, müdahale yapanlar bize de müdahale edebilirler' diye bilgi verdi. Bu saatten sonra müdahale yapanlara karşı bir göreve gideceğimizi düşünmeye başladım" dedi.

Diğer ifade verenlerin aksine binmeden önce uçağın Ankara'ya gittiğini bilmediğini ve personeline bu yönde bir bilgi vermediğini iddia eden Fatih Şahin, Semih Terzi'nin uçaktan inince bir helikopterin hazır olacağını ve sırt çantalarını beklemeden bir timin kendisiyle gelmesini emrettiğini ifade etti.

BİZDEN BİRİNİ 'AH' DİYEREK YEDE DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM

Havaalanında ikinci helikopteri de görmediğini belirten Şahin Özel Kuvvetler Komutanlığına girdiklerinde yaşananları şöyle anlattı: "Semih Terzi bizden önce indi ve hızla hareket etti. Terzi'yi karşılayanlar arasında Ümit Bak da vardı. Ben helikopterden son indiğim için grubun sol arka yanındaydım. Binaya yaklaşırken silah sesi duydum, bizimle hareket eden birinin 'ah' diyerek yere düştüğünü gördüm. Sonradan bunun Semih Terzi olduğunu anladım. Kendi personelim sağ tarafa doğru ateş etmeye başladı. Sağ taraftan üzerimize doğru ateş ediliyordu. 'Dur' ihtarı olmadan ateş açıldı. Kendi ve personelimim can güvenliğini düşünerek refleks bir şekilde ateş açtım. Olay çok seri şekilde, ansızın gelişti" dedi.

Daha sonra Semih Terzi'nin çıkarıldığı ikinci kata çıktığını söyleyen Şahin, Ömer Halisdemir'in tabur önüne getirildiğini ve üsteğmen Mihrali Atmaca tarafından öldürdüğünü sonradan öğrendiğini iddia etti. Şahin, Mihrali Atmaca'nın iddianameye giren savcılık ifadesinde, "Ne yapıyorsun, etkisiz hale getir" diye bir emir vermediğini de iddia etti.



ÖZEL KUVVETLER KOMUTANI ZEKAİ AKSAKALLI'YI SUÇLADI

Kendisi ve personelinin emir komutaya uyarak hareket ettiklerini belirten Şahin, "O geceki olaylar, medya kullanılarak çok aksi yönde anlatıldı. O geceye ait şahitler yok edildi. Mihrali Atmaca'nın 'aslan oğlum' denilerek Zekai Aksakallı tarafından sırtı sıvazlanmasını ve

15 gün boyunca adalete teslim edilmemesinin sorgulanmasını istiyorum. Neden Zekai Aksakallı Diyarbakır'da iken bizi arayıp Semih Terzi'nin Ankara'ya ulaşmasının engellenmesini istemedi. Semih Terzi'yi almaya gelen uçak, hava sahası kapalı olmasına rağmen Alay Komutanı Ümit Tatan'ın emriyle saat 20.30 Ankara'dan kaldırıldı. Saat 19.45'de durumdan haberi olan Aksakallı neden bu uçağın kalkışına izin verdi Aksakallı'nın emri olmadan bu uçuş yapılamaz. Onun bilgisi dışında Özel Kuvveler Komutanlığı'nda kuş bile uçurulmaz" dedi.

ÖMER HALİSDEMİR'İ VURMASINA 'MEŞRU MÜDAFAA' DEDİ

Duruşma savcısının "Ömer Halisdemir'e 11 el ateş ettiniz mi" sorusuna Şahin, "Ömer Halisdemir'e ateş ettiğimi bilmiyorum. Onun bize ateş ettiğini de görmedim. Sağ taraftan bize ateş açılıyordu. Ben ve personelim o yöne ateş açtık. Bu meşru müdafaaydı" dedi.

Şahin'in avukatı da söz alarak, dosyada Ömer Halisdemir'in ölümüne neden olan kurşun konusunda bir adli tıp raporu bulunmadığını belirterek, bu konuda detaylı bir rapor hazırlanmasını isteyeceklerini belirtti.

Terzi'nin uçakta kendisine söylediği 'TSK yönetime el koydu' bilgisini neden personeli ile paylaşmadığı sorulan Şahin, "Personelimin zarar göreceğini düşündüm" diye yanıtladı.



MİHRALİ ATMACA EL KALDIRIP 'BEN DİYORUM' DEDİ

Kendisi için Zekai Aksakallı ve kendileriyle birlikte Ankara'ya gelen ancak Özel Kuvvetler Komutanlığına gelmeyerek Etimesgut'taki havaalanında kalan Yüzbaşı Ahmet Kemal Yılmaz'ın hain dediğini anlatan Şahin'in, "Benim personelimden hiç kimse benim için hain demiyor" sözleri üzerine, tutuklu sanıklardan üsteğmen Mihrali Atmaca, el kaldırarak, "Ben diyorum" diye çıkıştı. Atmaca, Şahin'in uçağın Ankara'ya geleceğini bilmediği yönündeki ifadesinin de gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Duruşmanın görülmesine yarın devam edilecek.

DHA