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Adana Haberi: Piknik alanında toprağa gömülü insan iskeleti bulundu

Piknik alanında toprağa gömülü insan iskeleti bulundu

21:1120 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Piknik alanında toprağa gömülü insan iskeleti bulundu
Piknik alanında toprağa gömülü insan iskeleti bulundu

ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde bir kısmı toprağa gömülü insan iskeleti bulundu.
Yılankale mevkiindeki piknik alanında, bugün öğle saatlerinde çocuklarını gezdiren Erhan Yılmaz, köpeklerin durmadan havladığını fark etti. Durumdan şüphelenip köpeklerin bulunduğu yere giden Yılmaz, çukur içerisinde bir kısmı toprağa gömülü insan iskeletini görüp, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen polisler, olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından 6 ay ile 1 yıl arasında ölen bir kişiye ait olduğu tahmin edilen iskelet, otopsi ve kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bölgedeki kayıp ihbarlarını incelemeye aldı.

DHA

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