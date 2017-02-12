Prof. Dr. Akbaba: Soğuk havalarda bol su tüketin

ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Muhsin Akbaba, yeterli su tüketiminin vücut ısısını dengelediğini belirterek, sağlığın korunması için bol sıvı alınmasını önerdi.

Soğuk havalarda su içme isteğinin azaldığını aktaran Prof. Dr. Muhsin Akbaba, bu süreçte fiziksel aktivitelerin de yeterince yapılmadığını, kapalı ortamlarda ise daha çok zaman geçirildiğini anlattı. İyi havalandırılmayan kapalı ortamların, fiziksel hareket yetersizliğinin, düzenli beslenilmemesinin gribal enfeksiyonlara davetiye çıkardığını kaydeden Prof. Dr. Akbaba, "Yeterli sıvı alımı bu açıdan da önemli. Çünkü iyi su tüketimiyle, vücut ısısı dengede tutulur. Zararlı öğelerin atılması, vücut fonksiyonlarının düzenli çalışmasında önemli rol oynar. Her gün 12-14 bardak su içilmeli. Kapalı ortamlar da iyi havalandırılmalı" dedi.

'UYUYUN, SPOR YAPIN, İYİ BESLENİN'

İyi beslenme ve vitamin yönünden zengin ürünler tüketilmesini de isteyen Prof. Dr. Akbaba, şunları kaydetti:

"Çok soğuk havalarda yeterli beslenme sağlığın korunması için çok önemli. Koruyucu ve güçlendirici etkisi olan vitamin ile mineraller yönünden zengin meyve ve sebze tüketimi soğuk havalarda daha da önemli rol oynuyor. Kış aylarında D vitamini kaynağı olan güneş ışınları yetersiz olduğu için balık ile savunma sistemini güçlendiren yoğurt tüketilmeli. Sigara kullanımı vücut direncini azaltır. Düzenli egzersiz yapmak savunma sistemini güçlendirir. Yağışsız günlerde açık havada yürüyüş ve egzersiz yapılmalı. Düzenli bir uykunun bağışıklık sistemini güçlendirdiği unutulmamalı. Gribal enfeksiyonlara karşı bu önerilere kulak verilmeli."

DHA