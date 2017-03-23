(Referandum sonuçları ve erken seçim) Erdoğan: Bu birinci derecede hükümetin tasarrufudur (2)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan AB ile olan gerilime ilişkin, "AB ile siyasi ve idari konularda gözden geçirme ihtiyacımız olabilir. Şu anda gündemimde Almanya'ya gitmek yok. Bütün bu gündemlerin hepsini 16 Nisan belirleyecek. 16 Nisan'dan sonra çok sürprizlerle karşılaşabilirsiniz onlar da karşılaşabilir. Almanya Cumhurbaşkanı'na yaptığı açıklamadan dolayı teessüf ediyorum" dedi.

"ALMANYA CUMHURBAŞKANI'NA YAPTIĞI AÇIKLAMADAN DOLAYI TEESSÜF EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB ile olan gerilime ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına diktatör diyecek kadar düşünce, inançtan yoksun olanların bir şey söylemeye hakları yok. Almanya, Hollanda, İsviçre, Danimarka neler söylüyor. Seçimi atlatalım ondan sonra gelin deniliyor. Ne demek seçimden sonra gelin AB'nin müktesebatını yok saydılar. Değerlerini çiğnediler. Üzülerek hiç istemezdim böyle bir şey olsun. Almanya Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. İyi arkadaş olmamıza rağmen. Beni hedef alan adımı zikrederek yaptı açıklamayı. Bu açıklamadan dolayı kendisine Teessüf ediyorum. Keşke böyle bir açıklamayı yapmamış olsaydı. Almanya'daki faşizan baskıları söylüyorsam bunu tanımı içinde söylüyorum.

FAŞİZM Mİ DİYELİM HANGİSİNİ İSTİYORSA ONU DERİZ

Nazi benzetmesini yaparak söylüyorsam bunu tanımı içinde söylüyorum. Aynı şeyi Hollanda için de söylüyorum. Hollanda'yı Şansölye sahiplendi. Benim bakanımı konsolosluğa sokmayacaksın, benim vatandaşımı köpeklerinize ısırtacaksın. Hani nerede uluslararası hukuk Sonra biz Nazizm, Faşizm deyince rahatsız oluyorsun. Tanımın içinde buraya otuyor yaptığınız. Kimse rahatsız olmasın. Faşizm mi diyelim Hangisini istiyor Hangisini istiyorsa onu deriz.

DÖNEMDE DÜŞÜNÜN İKİ ŞEY VARDI; İTALYA'DA FAŞİZM, ALMANYA'DA NAZİZM

O dönemde düşünün iki şey vardı; İtalya'da faşizm, Almanya'da nazizm. Bunlar birbirleriyle uzak şeyler değildi. Bunlar bir dayatmanın baskının aslında tezahürüydü. Şuanda yapılan da bu değil mi Türk ve Müslümana karşı yapılıyor bu. Türk ve Müslümana ayrı muamele, PKK'ya ayrı muamele. Onların hepsinin önünü açıyorlar. Onların Kandil'deki başı video konferansla konuşuyor ama Türkiye Cumhurbaşkanı konuşma yapamıyor."

"ŞU ANDA GÜNDEMİMDE ALMANYA'YA GİTMEK YOK. BÜTÜN BU GÜNDEMLERİN HEPSİNİ 16 NİSAN BELİRLEYECEK"

Erdoğan, "Şu anda gündemimde Almanya'ya gitmek yok. Bütün bu gündemlerin hepsini 16 Nisan belirleyecek. 16 Nisan'dan sonra çok sürprizlerle karşılaşabilirsiniz onlar da karşılaşabilir" dedi.

"SORUN BİZDEN KAYNAKLANMIYOR. SORUN AB ÜYESİ ÜLKELERİN BİR KISMINDAN KAYNAKLANIYOR"

AB'ye tepki gösteren Erdoğan, "Bizlerin liderler zirvesine katılmamızı kabullenmediler. Şu anda hala yarım ağızla bir şeyler söylüyorlar. Türkiye artık bunları kabul edecek bir ülke değil. Sorun bizden kaynaklanmıyor. Sorun AB üyesi ülkelerin bir kısmından kaynaklanıyor. İngiltere ne yaptı Referanduma gitti, adımını attı. Ben İngiltere'nin bu duruşunu takdir ediyorum" diye konuştu.

"AB İLE SİYASİ VE İDARİ KONULARDA GÖZDEN GEÇİRME İHTİYACIMIZ OLABİLİR"

Erdoğan, "AB ile siyasi ve idari konularda gözden geçirme ihtiyacımız olabilir. Bakanımı engelliyor. Genişlemeden sorumlu zat ismini bile vermeyeceğim gidiyor bizler için küstah tabirini kullanıyor. Aynaya baksın ya. Küstahlar bize küstahlık taslayamaz. İleriye gidenler aynı karşılığı bulacaklar. Türkiye ile böyle gayri ahlaki bir yarışa girilemez. Aynı cevabını alırlar. Bir taraftan müzakere masasında olacaksın bir taraftan da bunu yapacaksın. 3 milyon mülteciyi alacaksın ev sahipliği yapacaksın 'ne olur bize göndermeyin' diyecekler" açıklamasında bulundu.

DHA